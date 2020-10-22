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Украина увеличила поставки газа в Венгрию почти в три раза

22.10.20 12:25 , Бизнес Цензор
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 За последние дни поставки газа через Украину в Венгрию (без учета транзита из РФ) выросли с 0,5 млн кубометров в сутки до 1,4 млн кубометров.
Об этом в Facebook сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Это произошло в результате ремонта газопровода возле границы Австрии и Венгрии.

"Из-за обнаруженных дефектов на газопроводе возле границы Австрии и Венгрии венгерский оператор ГТС вынужден начать оперативный ремонт, что привело к значительному снижению поставок газа из Австрии (до 80%). Такие ситуации случаются в работе любого оператора ГТС", - написал С.Макогон.

"Однако наличие гибкой инфраструктуры в регионе позволило трейдерам оперативно перестроить потоки поставок. Только за последние дни поставки газа через Украину в Венгрию (без учета транзита из РФ) выросли с 0,5 млн куб. м в сутки до 1,4 млн куб. м", - добавил он.

МинПром

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