Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

GFG Alliance замахнулась на производство 1 млн тонн алюминия

22.10.20 12:05 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Британская промышленная группа GFG Alliance планирует в ближайшие два года увеличить свои мощности по производству алюминия до 1 млн. т в год посредством поглощений. Об этом заявил генеральный директор группы Санджив Гупта.

В настоящее время компания может ежегодно производить немногим менее 600 тыс. т алюминиевой продукции. За последние годы она приобрела алюминиевые заводы Dunkirk во Франции и Lochaber в Великобритании, а также бельгийское предприятие по выпуску алюминиевого листового проката Duffel.

По словам С.Гупты, его интересы в алюминиевой отрасли находятся в Европе. Как считает глава GFG Alliance, потребление алюминия в регионе будет стремительно увеличиваться по мере расширения производства электромобилей.

Как заявил С.Гупта, за последние 15 лет потребление алюминия в ЕС выросло на 7%, но производство упало на 20%. Европейские страны, по его словам, увеличивают импорт алюминия из Китая, где заводы используют электроэнергию, выработанную на угольных энергоблоках. В то же время, GFG Alliance стремится получать металл, используя только возобновляемую энергию.

Кроме того, С.Гупта отметил, что его компания по-прежнему заинтересована в выкупе у американской Alcoa проблемного алюминиевого завода San Ciprian в Испании, хотя сделка по его приобретению, ожидавшаяся в сентябре текущего года, так и не была заключена.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:45
Общий долг на энергетическом рынке достигнет 80 млрд грн из-за НКРЭКУ – исследование
13:23
Украина способна производить подвижной состав на уровне мировых стандартов
13:02
Итальянская меткомпания Lucchini отозвала иск к Северстали на 86 млн долл.
12:43
В Китае решили не сильно щемить металлургов зимой
12:25
Украина увеличила поставки газа в Венгрию почти в три раза
11:48
Boeing собрался выпустить новый самолет
11:31
ТМК нарастила отгрузку труб в III квартале на 2%
11:11
Американская CMC закрывает завод в Калифорнии
10:57
Нафтогаз ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 33 МВт
10:39
Tenaris будет выпускать трубы в Китае
10:22
В мире снизился спрос на никель
10:12
В ЕС решили повторно расследовать завоз катанки из Китая
09:39
Иран планирует производить 55 млн тонн стали в год
09:21
За минувшие сутки коронавирусом заразились 7 тысяч украинцев
08:54
BHP отказалась от расширения медного рудника в Австралии
08:07
Загрузка метмощностей в США приблизилась к отметке в 70%
21.10.20
18:03
Alstom готов сотрудничать с украинскими компаниями в локализации машиностроения
17:49
Нафтогаз решили частично приватизировать
17:48
Глава комитета Рады по экономразвитию объяснил выгоды локализации на примере последней покупки Кличко
17:31
На Сухой Балке производство продукции упало на 2,2%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!