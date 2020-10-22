ТМК нарастила отгрузку труб в III квартале на 2% Общий объем отгрузки труб ТМК в III квартале вырос на 2% по сравнению со вторым кварталом 2020 г., главным образом в результате увеличения объема отгрузки сварных труб в Российском дивизионе. За девять месяцев показатели снизились на 14% по сравнению с девятью месяцами 2019 г. из-за сокращения объёмов отгрузки сварных труб в Российском дивизионе и снижения отгрузки бесшовных труб в Российском и Европейском дивизионах. Это было обусловлено неблагоприятными экономическими условиями в мире, ставших следствием пандемии COVID-19, волатильности цен на нефть и ограничений на добычу нефти ОПЕК.



Объем отгрузки бесшовных труб снизился на 6% по сравнению с предыдущим кварталом в результате снижения объёма отгрузок бесшовных труб OCTG в Российском дивизионе (на 10% по сравнению со вторым кварталом 2020 года) из-за проведения плановых работ по модернизации и техническому обслуживанию на основных предприятиях Российского дивизиона. За девять месяцев отгрузки бесшовных труб сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за снижения отгрузок бесшовных труб OCTG в Российском дивизионе на 8% и более слабого спроса на бесшовные трубы промышленного назначения в Европейском дивизионе.



Отгрузки сварных труб выросли в III квартале на 35% по сравнению со вторым кварталом 2020 г. в результате увеличения отгрузок сварных труб промышленного назначения и линейных труб в Российском дивизионе, что отражает постепенное восстановление спроса после периода ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 в апреле – мае. За девять месяцев объём отгрузки сварных труб сократился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в результате снижения отгрузок во всех сегментах сварных труб в Российском дивизионе.



"Неблагоприятная макроэкономическая ситуация в мире, ставшая следствием пандемии COVID-19, волатильности цен на нефть и ограничений на добычу нефти ОПЕК, оказала влияние на объем отгрузок нашей трубной продукции за девять месяцев 2020г., который снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако наш ключевой сегмент – бесшовные трубы OCTG – продемонстрировал относительную устойчивость, и мы продолжили наблюдать стабильный спрос на трубы с премиальными резьбовыми соединениями. Мы также видим признаки восстановления спроса на трубы промышленного назначения в России и Европе. Мы ожидаем, что рыночная ситуация в мире останется сложной до конца года, и это может оказать давление на уровень потребления трубной продукции на наших ключевых рынках", - прокомментировал операционные результаты генеральный директор ТМК Игорь Корытько.



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