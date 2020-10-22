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Американская CMC закрывает завод в Калифорнии

22.10.20 11:11 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская компания Commercial Metals Co (CMC) сообщила, что до конца текущего года прекратит выплавку стали на мини-заводе Rancho Cucamonga в штате Калифорния.

При этом предприятие, способное выпускать до 500 тыс. т арматуры в год, продолжит работать в режиме прокатного завода, получая заготовку с других активов CMC. За счет этого компания планирует экономить порядка 10 млн долл. в год.

Как заявляет компания, ей пришлось отказаться от выплавки стали на Rancho Cucamonga из-за очень высокой себестоимости. CMC жалуется на сложность ведения металлургического бизнеса в Калифорнии и чересчур жесткий регулятивный режим.

Завод Rancho Cucamonga был последним предприятием в Калифорнии, самостоятельно выплавляющим сталь. Он был построен в 1957 г. В 2018 г. CMC приобрела его у бразильской группы Gerdau вместе с пятью другими металлургическими и прокатными предприятиями и 33 арматурными сервисными металлоцентрами.

МинПром

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