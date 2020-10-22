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Нафтогаз ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 33 МВт

22.10.20 10:57 , Бизнес Цензор
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Группа "Нафтогаз" ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию в Житомирской области мощностью 33 МВт возле города Чуднов. Станция построена в сентябре 2020 года, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

На станции применяются монокристаллические фотоэлектрические модули с графеновым покрытием с одной из самых высоких в своем классе мощностью — 430 Вт от ZNSHINE PV-Tech Co., а также стринговые инверторы SUN2000-185KTL от Huawei.

Пиковая мощность фотоэлектрических модулей составляет 33,313 МВт. Мощность в точке присоединения — 25 МВт. Плановый объем полезного отпуска (продажи) электроэнергии за первый год работы солнечной станции составит не менее 36,5 тыс. МВт ч с ожидаемым доходом более 153 млн грн.

Заказчиком проекта ФЭС "Чуднов" является Дочернее предприятие "Нафтогаз-Энергосервис" НАК "Нафтогаз Украины", которое в ноябре 2018 года получило три земельных участка общей площадью 55 га по результатам проведенного земельного аукциона для размещения солнечной электростанции и дальнейшего заключения договоров аренды с Житомирской областной государственной администрацией.

В июле 2020 года Группа "Нафтогаз" ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию "Андреевка" на Харьковщине мощностью 0,999 МВт. Также в этом году "Нафтогаз" начал развертывание сети електрозарядних станции для авто в Киеве.

МинПром

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