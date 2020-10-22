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В ЕС решили повторно расследовать завоз катанки из Китая

22.10.20 10:12 , Металлоснабжение и сбыт
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Европейская комиссия проведет повторное расследование по импорту катанки из Китая. Антидемпинговые пошлины на эту продукцию были впервые введены в 2009 г. и продлены в 2015 г.

С петицией о проведении повторного расследования обратилась в Еврокомиссию региональная металлургическая ассоциация Eurofer, выступающая от имени европейских производителей катанки.

Согласно ее заявлению, отмена действующих антидемпинговых пошлин, достигающих 99%, приведет к расширению поставок китайской катанки в ЕС, что нанесет ущерб национальным производителям. Окончательное решение Еврокомиссии по данному делу ожидается в октябре 2021 г.

По данным Eurofer, в 2019 г. в страны ЕС поступило из-за пределов Евросоюза 2,05 млн т катанки. Из них на долю Китая пришлось менее 6,9 тыс. т. Но в 2008 г., до введения пошлин, китайские компании экспортировали в ЕС 273,3 тыс. т катанки, а их доля в общих внешних поставках достигла 13,6%.

МинПром

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