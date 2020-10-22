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BHP отказалась от расширения медного рудника в Австралии

22.10.20 08:54 , Металлоснабжение с сбыт
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Корпорация BHP заявила, что не будет реализовывать проект по расширению мощностей медно-золото-уранового рудника Olympic Dam в штате Южная Австралия, так как он оказался менее выгодным, чем ожидалось.

Данный проект впервые был анонсирован в 2017 г. Его стоимость оценивалась в $2,1 млрд. Но благодаря его реализации BHP рассчитывала увеличить производительность предприятия от около 200 тыс. до более 330 тыс. т меди в год.

Как заявляет BHP, разведывательное бурение показало более сложную геологическую структуру нового участка месторождения, чем предполагалось ранее. Кроме того, содержание меди в руде оказалось там ниже, чем ожидалось.

Поэтому компания отказалась от расширения рудника и вместо этого в течение ближайших двух лет намерена сосредоточить усилия на совершенствование инфраструктуры Olympic Dam, расшивку узких мест и модернизацию оборудования, что позволит повысить производительность.

В третьем квартале 2020 г. на Olympic Dam было получено более 50 тыс. т меди в концентрате, что стало рекордным квартальным показателем с 2015 г.

МинПром

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