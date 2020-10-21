Глава комитета Рады по экономразвитию объяснил выгоды локализации на примере последней покупки Кличко Если бы закон о локализации действовал уже сегодня, то при покупке Киевом 200 белорусских автобусов украинские предприятия получили бы заказов на 225-450 миллионов гривен. Об этом заявил народный депутат, глава парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха, комментируя последнюю закупку столичных властей пассажирского транспорта в Белоруссии.



Напомним, вчера столичные власти сообщили о том, что город берет в лизинг 200 белорусских автобусов. Стоимость контракта - 50 млн 720 тыс. евро, или более 1,5 млрд грн.



"В обход вашего любимого и хипстерского Prozorro, в обход живого и совершенно конкурентного украинского производителя корпорации "Электрон" или других домашних производителей, в обход вообще хоть какого-то здравого смысла Виталий Владимирович решает, что экономика Беларуси у нас в большем приоритете, чем экономика Украины, и вваливает в нее нормальную часть бюджета города Киева. Хозяйственник", - написал Д.Наталуха на своей странице в соцсети Facebook.



При этом он подчеркнул, что если бы закон №3739 уже действовал, то по меньшей мере от 15 до 30% этого заказа или производилось бы на украинских заводах, или из украинских деталей. Нардеп обратил внимание на то, что в Днепре МАЗы локализуют на местных предприятиях



Д.Наталуха напомнил, что ранее Киев купил 49 трамваев у польской компании PESA. Таким образом около 1,7 млрд грн из столичного бюджета уже пошло на финансирование экономики, предприятий и работников другой страны.



Глава профильного комитета Рады подверг острой критике тех, кто выступает против принятия в Украине законопроекта №3739. "Целая орда пагубных неолибералов вообще уже глотки себе понадрывала в кровь от бесконечного вопля, что локализация - только вредит, искажает конкуренцию и дает по невидимой руке рынка, да и вообще - лучше импорт, чем экспорт…. Извините, но это просто клиника. Локализация им - плохо, поддержка домашнего производителя - коррупция, зато раздавать украинские деньги по чужим экономикам и предприятиям, в то время, как собственные - едва не дышат на ладан в кризис, это, я так понимаю – нормально", - сказал Д.Наталуха.



МинПром



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