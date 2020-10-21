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Alstom готов сотрудничать с украинскими компаниями в локализации машиностроения

21.10.20 18:03 , uaprom.info
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Французский производитель тягового и подвижного состава для железных дорог Alstom готов сотрудничать с украинскими производителями комплектующих и компонентов в рамках процесса по внедрению принципа локализации машиностроительной продукции в Украине.

Как отметила представитель Alstom Флоренс Дюфур в ходе конференции Rail Expo 2020, компания на протяжении последних двух лет активно занимается поиском партнеров в Украине, которые могли бы производить комплектующие для конечной продукции Alstom. Представители французской компании уже посетили ряд производственных площадок и уже подписали более 30 договоров о неразглашении информации (NDA-agreement).

"Я хочу обратить внимание, что Alstom привержен тому, чтобы расширять пул поставщиков в Украине и не только для украинского рынка, но и для европейского. Как бизнес-структура, мы всегда заинтересованы в поиске компетенций, развитии промышленности, квалифицированном персонале", - заявила она.

По словам Ф.Дюфур, договора были подписаны с предприятиями, которые работают в сфере производства сигнальных систем, систем связи, металла, колес и др.

В дополнение представитель украинского офиса Alstom Вадим Павленко заявил: "Посещая разные предприятия, мы видим, что поставщиков нужно развивать и компания Alstom конечно же будет это делать при сотрудничестве. Есть компоненты, которые требуют определенного периода, чтобы их освоить здесь, часть компонентов уже сертифицирована и может применяться уже с первых единиц техники".

МинПром

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