На Сухой Балке производство продукции упало на 2,2% Рудник "Сухая Балка" (входит в DCH Group Александра Ярославского) в январе-сентябре 2020 года сократил производство товарной железной руды на 2,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 1,97 млн т.



Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".



В сентябре предприятие нарастило производство товарной руды на 9,4% по сравнению с сентябрем 2019-го – до 233,2 тыс. т.



По итогам 2019 года рудник нарастил производство товарной железной руды на 0,3% по сравнению с 2018 годом – до 2,727 млн т.



"Сухая Балка" специализируется на добыче железной руды подземным способом. Производственная мощность рудника составляет около 3,1 млн т в год. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. На руднике работают около 3,5 тыс. человек.



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