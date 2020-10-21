Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

На Сухой Балке производство продукции упало на 2,2%

21.10.20 17:31 , ГМК Центр
печать
размер текста:

Рудник "Сухая Балка" (входит в DCH Group Александра Ярославского) в январе-сентябре 2020 года сократил производство товарной железной руды на 2,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 1,97 млн т.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

В сентябре предприятие нарастило производство товарной руды на 9,4% по сравнению с сентябрем 2019-го – до 233,2 тыс. т.

По итогам 2019 года рудник нарастил производство товарной железной руды на 0,3% по сравнению с 2018 годом – до 2,727 млн т.

"Сухая Балка" специализируется на добыче железной руды подземным способом. Производственная мощность рудника составляет около 3,1 млн т в год. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. На руднике работают около 3,5 тыс. человек.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:03
Alstom готов сотрудничать с украинскими компаниями в локализации машиностроения
17:49
Нафтогаз решили частично приватизировать
17:48
Глава комитета Рады по экономразвитию объяснил выгоды локализации на примере последней покупки Кличко
17:15
За период карантина государство поддержало 428 тыс. безработных
16:51
Кабмин решил внезапно изменить порядок расчетов за газ
16:39
Запорожсталь подписала меморандум об экосотрудничестве с облгосадминистрацией
16:10
Укрзализныця приносит только миллиардные убытки
15:53
НКРЭКУ озаботилась переплатой потребителей за электроэнергию
15:37
Турция обнулила пошлины на некоторые виды агропродукции
15:01
В Европе не важен возраст ж/д вагона, важна его исправность – эксперт
14:38
Выпуск нержавеющей стали в России незначительно вырос за 9 месяцев
14:11
В Кремле резко ответили на усиление санкций против Северного потока-2
13:58
За 9 месяцев выпуск ферросплавов в Украине упал на 23,1%
13:45
В Европе проведут масштабную аграрную реформу
13:31
В Италии производство стали снизилось на 18,7%
13:10
Грузовые перевозки в Украине за 9 месяцев упали на 13,3%
13:08
Для государственного строительства Таиланд будет использовать 90% местной стали
12:44
Нафтогаз поддержал усиление санкций США против Северного потока-2
12:25
Вслед за бензином в Украине уверенно дорожает автогаз
12:12
Производителям ВИЭ оплатили 52% поставок электроэнергии
20.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!