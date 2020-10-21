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Нафтогаз решили частично приватизировать

21.10.20 17:49 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров утвердил политику собственности в отношении НАК "Нафтогаз Украины", предусматривающую приватизацию миноритарного пакета акций компании на бирже.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление "Некоторые вопросы деятельности акционерного общества "НАК "Нафтогаз Украины" было принято на заседании правительства в среду, 21 октября, по процедуре без обсуждения.

"В дальнейшей трансформации компания обеспечит подготовку к проведению первичного публичного размещения миноритарного пакета акций компании на одной из ведущих фондовых бирж, что позволит государству получить показатель стоимости бизнеса и цену акций", – сказано в документе.

Согласно утвержденной политике собственности, целью сохранения компании в собственности государства определено обеспечения поставок природного газа потребителям Украины, достижение страной энергетической независимости, завершение реформы рынка природного газа, эффективное представительство и защита интересов страны на внутреннем и международных рынках, а также добыча и транспортировка газа, нефти и нефтепродуктов.

При достижении установленных целей компания должна учитывать зависимость населения от субсидий и его уязвимость к колебаниям цен на газ, а также высокий риск неплатежей среди участников рынка газа.

Кроме того, постановлением Кабмина набсовету "Нафтогаза" поручено в трехмесячный срок подать на утверждение Кабмина стратегию компании.

В такой же срок Минэкономики должно разработать и внести на рассмотрение правительства ключевые показатели эффективности деятельности набсовета "Нафтогаза".

Как сообщалось, в апреле глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что Кабинет министров в его новом контракте закрепил задачу подготовки группы к IPO в перспективе 3-4 лет, в зависимости от состояния финансовых рынков.

В середине февраля 2020 года он сообщил о проведенных консультациях с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами о перспективах выхода группы IPO, и получении положительных отзывов. По словам А.Коболева, отбор советников должен был начаться уже в апреле-мае.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

МинПром

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