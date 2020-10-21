Кабмин решил внезапно изменить порядок расчетов за газ

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановление разделяет долги ТЭЦ перед "Нафтогазом" за потребленный газ для производства тепла и электроэнергии.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 октября 2020 года.
Постановление принято с доработкой в двухдневный срок.
В то же время министр финансов Сергей Марченко выразил несогласие с основным пунктом постановления. По его словам, "это приведет к снижению уровня расчетов за природный газ для производства электроэнергии и станет причиной обращений НАК "Нафтогаз Украины" за компенсацией затрат за счет государственного бюджета".
Согласно постановлению, показатели расчетов ТЭЦ за газ для производства тепла и электроэнергии с НАК "Нафтогаз Украины" будут рассчитываться отдельно.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, действующие нормы не дают "Нафтогазу" возможности устанавливать лимиты газа и ставят под угрозу отопительный сезон в отдельных городах.
В документе отмечается, что по информации НАК "Нафтогаз Украины", из 30 предприятий ТЭЦ и 5 генерирующих компаний, которым "Нафтогаз" поставил природный газ для производства электроэнергии, 25 имеют значительную задолженность.