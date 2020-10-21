Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Кабмин решил внезапно изменить порядок расчетов за газ

21.10.20 16:51 , РБК Украина
печать
размер текста:

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановление разделяет долги ТЭЦ перед "Нафтогазом" за потребленный газ для производства тепла и электроэнергии.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 октября 2020 года.

Постановление принято с доработкой в двухдневный срок.

В то же время министр финансов Сергей Марченко выразил несогласие с основным пунктом постановления. По его словам, "это приведет к снижению уровня расчетов за природный газ для производства электроэнергии и станет причиной обращений НАК "Нафтогаз Украины" за компенсацией затрат за счет государственного бюджета".

Согласно постановлению, показатели расчетов ТЭЦ за газ для производства тепла и электроэнергии с НАК "Нафтогаз Украины" будут рассчитываться отдельно.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, действующие нормы не дают "Нафтогазу" возможности устанавливать лимиты газа и ставят под угрозу отопительный сезон в отдельных городах.

В документе отмечается, что по информации НАК "Нафтогаз Украины", из 30 предприятий ТЭЦ и 5 генерирующих компаний, которым "Нафтогаз" поставил природный газ для производства электроэнергии, 25 имеют значительную задолженность.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:03
Alstom готов сотрудничать с украинскими компаниями в локализации машиностроения
17:49
Нафтогаз решили частично приватизировать
17:48
Глава комитета Рады по экономразвитию объяснил выгоды локализации на примере последней покупки Кличко
17:31
На Сухой Балке производство продукции упало на 2,2%
17:15
За период карантина государство поддержало 428 тыс. безработных
16:39
Запорожсталь подписала меморандум об экосотрудничестве с облгосадминистрацией
16:10
Укрзализныця приносит только миллиардные убытки
15:53
НКРЭКУ озаботилась переплатой потребителей за электроэнергию
15:37
Турция обнулила пошлины на некоторые виды агропродукции
15:01
В Европе не важен возраст ж/д вагона, важна его исправность – эксперт
14:38
Выпуск нержавеющей стали в России незначительно вырос за 9 месяцев
14:11
В Кремле резко ответили на усиление санкций против Северного потока-2
13:58
За 9 месяцев выпуск ферросплавов в Украине упал на 23,1%
13:45
В Европе проведут масштабную аграрную реформу
13:31
В Италии производство стали снизилось на 18,7%
13:10
Грузовые перевозки в Украине за 9 месяцев упали на 13,3%
13:08
Для государственного строительства Таиланд будет использовать 90% местной стали
12:44
Нафтогаз поддержал усиление санкций США против Северного потока-2
12:25
Вслед за бензином в Украине уверенно дорожает автогаз
12:12
Производителям ВИЭ оплатили 52% поставок электроэнергии
20.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!