Кабмин решил внезапно изменить порядок расчетов за газ Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановление разделяет долги ТЭЦ перед "Нафтогазом" за потребленный газ для производства тепла и электроэнергии.



Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 октября 2020 года.



Постановление принято с доработкой в двухдневный срок.



В то же время министр финансов Сергей Марченко выразил несогласие с основным пунктом постановления. По его словам, "это приведет к снижению уровня расчетов за природный газ для производства электроэнергии и станет причиной обращений НАК "Нафтогаз Украины" за компенсацией затрат за счет государственного бюджета".



Согласно постановлению, показатели расчетов ТЭЦ за газ для производства тепла и электроэнергии с НАК "Нафтогаз Украины" будут рассчитываться отдельно.



Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, действующие нормы не дают "Нафтогазу" возможности устанавливать лимиты газа и ставят под угрозу отопительный сезон в отдельных городах.



В документе отмечается, что по информации НАК "Нафтогаз Украины", из 30 предприятий ТЭЦ и 5 генерирующих компаний, которым "Нафтогаз" поставил природный газ для производства электроэнергии, 25 имеют значительную задолженность.



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