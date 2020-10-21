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Запорожсталь подписала меморандум об экосотрудничестве с облгосадминистрацией

21.10.20 16:39
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Металлургический комбинат "Запорожсталь" и Запорожская областная государственная администрация подписали Меморандум о совместных обязательствах в сфере охраны окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Документ подписали глава облгосадминистрации Виталий Боговин и генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Как отмечается в сообщении, документ знаменует старт сотрудничества областной власти и крупного бизнеса в интересах экологической безопасности региона.

"Решение вопросов, связанных с экологической ситуацией в регионе, является важным для всех нас. "Запорожсталь" долгое время системно ведет комплексную работу по снижению влияния на окружающую среду. Меморандумом, в котором указаны конкретные экологические мероприятия комбината, мы закрепили намерение продолжать экологическую модернизацию производства и готовность инвестировать в улучшение состояния окружающей среды в Запорожском регионе", - подчеркнул Мироненко на церемонии подписания меморандума.

При этом уточняется, что программа мероприятий включает в себя десять экологически ориентированных решений для производства "Запорожстали". Некоторые из них комбинат уже выполняет: в частности "Запорожсталь" приступила к строительству дополнительных аспирационных систем очистки отходящих газов от мест выгрузки агломерата из хвостовых частей агломашин. Получит продолжение и проект по ремоторизации локомотивов предприятия. В доменном цехе "Запорожсталь" реконструирует аспирации доменных печей (ДП) №№2 и 4, выполнит капремонт ДП №5 и реконструкцию аспирации домны.

В планах - реконструкция печей сталеплавильного цеха, которая предполагает строительство нового сталеплавильного агрегата, реконструкцию существующего и постепенный вывод из эксплуатации мартеновских печей.

Кроме того, комбинат планирует установить автоматические посты мониторинга состояния атмосферного воздуха на границах собственных санитарных зон. Реализация всех этих решений в рамках 2020–2027гг. позволит сократить выбросы пыли и оксида азота на 20%.

"Цель меморандума, как и новой областной экологической программы - сделать Запорожский регион экологически безопасным и комфортным. Эти документы - прикладная дорожная карта, которая содержит конкретные решения для улучшения состояния окружающей среды Запорожской области. "Запорожсталь" показала другим предприятиям пример ответственного социально ориентированного бизнеса, и такой же прозрачной и конструктивной позиции общественность ждет от каждого предприятия на промышленной площадке Запорожья", - отметил глава области Виталий Боговин.

Как известно, суммарно с 2012 года "Запорожсталь" направила на экологическую модернизацию предприятия более 15 млрд грн. Кроме оснащения агломашин аглофабрики новыми аспирационными установками, произведена реконструкция доменных печей № 2, 3, 4. Построена современная линия солянокислотного травления проката, что позволило полностью прекратить сброс от цеха холодной прокатки № 1 в Днепр и паров серной кислоты в атмосферу.

МинПром

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