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НКРЭКУ озаботилась переплатой потребителей за электроэнергию

21.10.20 15:53 , Бизнес Цензор
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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена обязать операторов систем распределения (ОСР) до 1 июня 2021 года вернуть потребителям суммы переплат за электроэнергию, образовавшиеся на 1 января 2019 года в процессе разделения облэнерго.

Соответствующее решение об одобрении изменений к правилам розничного рынка, утвержденных постановлением НКРЭКУ №312 от 14 марта 2018 года, принято на заседании регулятора 21 октября.

Проект будет обнародован на сайте НКРЭКУ для предложений и замечаний, сообщает Интерфакс-Украина.

"Операторам систем распределения до 1 июня 2021 года обеспечить меры по возврату потребителям средств на личных счетах, открытых у поставщиков по регулируемому тарифу (ПРТ), на которых существует кредиторская задолженность за электроэнергию", – говорится в проекте постановления.

В обосновании к проекту комиссия указывает, что судя по жалобам потребителей ОСР не в полной мере выполнили финансовые обязательства по договорам поставок и пользования электроэнергией (после выделения операторов систем распределения и аннулирования лицензий ПРТ, в результате чего ОСР стали правопреемниками их функций), а также рекомендации регулятора о возврате средств. По мнению комиссии, это приводит к социальному напряжению в обществе.

Кроме того, регулятор отмечает поступление большого количества жалоб от бытовых потребителей относительно ограничения со стороны ОСР техническими способами договорной мощности электропотребления на их объекты

В связи с этим проект постановления предусматривает обязать ОСР до 1 января 2022 года согласовать договорную мощность с индивидуальными бытовыми потребителями по определенной форме.

МинПром

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