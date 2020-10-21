Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Выпуск нержавеющей стали в России незначительно вырос за 9 месяцев

21.10.20 14:38 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Согласно докладу Федеральной службы государственной статистики "Информация о социально-экономическом положении России в январе-сентябре 2020 г.", индекс металлургического производства за прошлый месяц составил по сравнению с сентябрём 2019 г. 98,1%, за 9 месяцев – 97,6% относительно аналогичного периода 2019 г.

Объёмы производства нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали составили в сентябре 2020 года 5 млн т – на 0,5% меньше к августу, но на 1,4% больше в годовом сопоставлении. За три квартала 2020 г. показатели ухудшились в годовом соотношении на 1,4%.

Производство стали нержавеющей в слитках или прочих первичных формах и полуфабрикатов из нержавеющей стали достигло за сентябрь уровня в 15,6 тыс. т, что на 14,5% меньше результата предыдущего месяца и на 16,3% в годовом соотношении. За 9 месяцев объёмы выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 1,9%.

Сентябрьские объёмы производства прочей легированной стали в слитках/в прочих первичных формах и полуфабрикатов из неё сократились на 3,6% к августу, но выросли на 3,8% год к году до 1,2 млн т. За январь-сентябрь показатели снижены в годовом сопоставлении на 1%.

Производство готового проката в РФ составило 5,1 млн. т – на 3,2% больше в годовом соотношении, но на 2,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. За январь-сентябрь объёмы сократились в годовом соотношении на 0,8%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:10
Укрзализныця приносит только миллиардные убытки
15:53
НКРЭКУ озаботилась переплатой потребителей за электроэнергию
15:37
Турция обнулила пошлины на некоторые виды агропродукции
15:01
В Европе не важен возраст ж/д вагона, важна его исправность – эксперт
14:11
В Кремле резко ответили на усиление санкций против Северного потока-2
13:58
За 9 месяцев выпуск ферросплавов в Украине упал на 23,1%
13:45
В Европе проведут масштабную аграрную реформу
13:31
В Италии производство стали снизилось на 18,7%
13:10
Грузовые перевозки в Украине за 9 месяцев упали на 13,3%
13:08
Для государственного строительства Таиланд будет использовать 90% местной стали
12:44
Нафтогаз поддержал усиление санкций США против Северного потока-2
12:25
Вслед за бензином в Украине уверенно дорожает автогаз
12:12
Производителям ВИЭ оплатили 52% поставок электроэнергии
11:54
Китай поможет Гане в расширении добычи на бокситовом руднике
11:35
JSW Steel покупает обанкротившегося производителя окрашенного проката
11:19
Канада завершила расследование импорта оцинкованной стали из трех стран
11:04
Украина может самостоятельно модернизировать подвижной состав железных дорог
10:59
На конкурсе WorldSkills Ukraine определили победителей
10:43
85 млн человек потеряют работу из-за внедрения новейших технологий
10:27
В Индии построят новый цинковый завод
20.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!