Выпуск нержавеющей стали в России незначительно вырос за 9 месяцев Согласно докладу Федеральной службы государственной статистики "Информация о социально-экономическом положении России в январе-сентябре 2020 г.", индекс металлургического производства за прошлый месяц составил по сравнению с сентябрём 2019 г. 98,1%, за 9 месяцев – 97,6% относительно аналогичного периода 2019 г.



Объёмы производства нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали составили в сентябре 2020 года 5 млн т – на 0,5% меньше к августу, но на 1,4% больше в годовом сопоставлении. За три квартала 2020 г. показатели ухудшились в годовом соотношении на 1,4%.



Производство стали нержавеющей в слитках или прочих первичных формах и полуфабрикатов из нержавеющей стали достигло за сентябрь уровня в 15,6 тыс. т, что на 14,5% меньше результата предыдущего месяца и на 16,3% в годовом соотношении. За 9 месяцев объёмы выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 1,9%.



Сентябрьские объёмы производства прочей легированной стали в слитках/в прочих первичных формах и полуфабрикатов из неё сократились на 3,6% к августу, но выросли на 3,8% год к году до 1,2 млн т. За январь-сентябрь показатели снижены в годовом сопоставлении на 1%.



Производство готового проката в РФ составило 5,1 млн. т – на 3,2% больше в годовом соотношении, но на 2,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. За январь-сентябрь объёмы сократились в годовом соотношении на 0,8%.



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