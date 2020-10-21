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За 9 месяцев выпуск ферросплавов в Украине упал на 23,1%

21.10.20 13:58 , ГМК Центр
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Ферросплавные предприятия Украины в январе-сентябре 2020 года сократили выпуск продукции на 23,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 593,8 тыс. т.

Об этом сообщил Интерфакс Украина со ссылкой на данные Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

За девять месяцев Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов (НЗФ, ЗЗФ) сократили выпуск силикомарганца на 29,3% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года – до 448 тыс. т.

НЗФ, ЗЗФ и Краматорский ферросплавный завод (КФЗ) увеличили производство ферромарганца на 54,1% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года – до 98,73 тыс. т. КФЗ за девять месяцев произвел 34,09 тыс. т (данные об объемах производства КФЗ за январь-сентябрь 2019 года отсутствуют). В июле-сентябре завод простаивал из-за остановки печи.

Производство ферросилиция снизилось по сравнению с январем-сентябрем 2019 года на 20,4%, до 44,88 тыс. т, металлического марганца – на 56,8%, до 2,21 тыс. т.

Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ПГОК, МГОК) за девять месяцев нарастили выпуск марганцевого концентрата на 11,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 1,364 млн т. При этом МГОК произвел 420,6 тыс. т концентрата (рост на 6,7% к январю-сентябрю 2019-го), ПГОК – 943,5 тыс. т (+13,4%).

По итогам 2019 года ферросплавные предприятия Украины нарастили производство продукции на 0,4% по сравнению с 2018-м – до 1,018 млн т.

Выпуск ферросиликомарганца сократился на 6,4% – до 804,7 тыс. т, а ферросилиция – на 17,1%, до 62,56 тыс. т. Производство ферромарганца выросло почти в 2 раза – до 151,1 тыс. т.

МинПром

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