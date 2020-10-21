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В Европе проведут масштабную аграрную реформу

21.10.20 13:45 , Бизнес Цензор
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Министры сельского хозяйства стран Евросоюза поддержали утром в среду, 21 октября, в Люксембурге компромиссное предложение, с которым вступила Германия, председательствующая в Совете Европейского Союза.

Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер заявила по итогам двухдневных переговоров, что речь идет о "системных изменениях" в данной отрасли, пишет Deutsche Welle.

"Мы демонстрируем, что более амбициозные планы в области экологии и защиты климата идут рука об руку с продовольственной безопасностью и необходимой поддержкой в области доходов для компаний", - подчеркнула Ю.Клёкнер.

Согласно достигнутым договоренностям, фермеры в дальнейшем должны будут придерживаться более высоких экологических стандартов. Кроме того, мелкие сельхозпроизводители будут подлежать более упрощенному контролю, "который позволит снизить административную нагрузку и в то же время обеспечит их вклад в достижение экологических и климатических целей". Наконец, каждая из стран ЕС должна будет увязать минимум 20 процентов прямых сельхозвыплат с участием фермеров в экологических программах. Чтобы эти средства не были потеряны - в случае если вовлеченность в подобные программы будет недостаточной - предусмотрена двухлетняя "фаза обучения", отметила Ю.Клёкнер. В ходе нее указанные средства могут быть привлечены при соблюдении других критериев.

Аграрные расходы - одна из крупнейших статей бюджета ЕС, в течение предстоящих семи лет на эти цели будут выделены 387 млрд евро. Германии из этой суммы причитаются 42 млрд евро.

В этом году фермеры ФРГ неоднократно выходили на акции протеста. Это связано, в частности, с тем, что многие немецкие агропредприятия, которые производят экологически чистую продукцию, вынуждены вновь переходить на обычные стандарты, потому что не получают помощи от государства. Кроме того, митингующие выступали против ужесточения политики в области защиты климата и животных и требовали широкого общественного обсуждения сельскохозяйственного пакета федерального правительства. Критика касалась, в частности, запланированного властями ограничения на использование пестицидов.

МинПром

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