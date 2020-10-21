В Италии производство стали снизилось на 18,7% Металлургические предприятия Италии в сентябре снизили производство стали на 18,7% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года – до 1,79 млн т.



Об этом свидетельствуют данные итальянской ассоциации производителей стали Federacciai.



В сентябре выпуск сортового проката снизился на 1,5%, до 1,125 млн т, а плоского – на 33,4%, до 694 тыс. т.



За 9 месяцев итальянские металлурги сократили производство сортового проката на 14,5%, до 7,9 млн т, а плоского – на 22,1%, до 6,9 млн т.



В целом за январь-сентябрь Италия снизила производство стали на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 14,55 млн т.



Напомним, что итальянские сталелитейные заводы поэтапно возобновляли производство в период карантина. Многие металлургические предприятия начали восстанавливать производство на низких мощностях и в ограниченных условиях работы сотрудников.



Италия прогнозирует снижение выпуска стали в 2020 году на 15%.



Италия входит в десятку крупнейших производителей стали по версии World Steel. По итогам 2019 года производство стали в Италии сократилось на 5,3% по сравнению с 2018-м – до 23,192 млн т.



МинПром





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