Грузовые перевозки в Украине за 9 месяцев упали на 13,3% В январе-сентябре грузооборот предприятий транспорта составил 210,7 млрд т·км, сократившись, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 16,6%. Об этом сообщает Госслужба статистики.



Объем перевезенных в первые три квартала грузов упал, по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, на 13,3% до 435,2 млн т.



В частности, объем грузооборота железнодорожного транспорта в отчетном периоде упал на 5,9% до 128,2 млрд т·км, автомобильного — на 14,4% до 31 млрд т·км.



Грузов по железной дороге в первые девять месяцев года перевезли на 4,7% меньше — 223,1 млн т. По автомобильному транспорту падение оказалось радикально больше — 24,5% (до 136,9 млн т).



В свою очередь, пассажирооборот предприятий транспорта за девять месяцев составил 37,1 млрд пасс·км, сократившись более чем вдвое — на 54,4% — относительно января-сентября 2019 года. При этом число пассажиров упало лишь на 40% — до 1,9 млрд.



МинПром



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