Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Нафтогаз поддержал усиление санкций США против Северного потока-2

21.10.20 12:44 , uaprom.info
печать
размер текста:

НАК "Нафтогаз Украины" поддерживает решение США расширить санкции против "Северного потока-2", сообщает пресс-служба компании, комментируя обнародованные Государственным департаментом инструкции по применению санкций, которые расширяют список субъектов, предоставляющих поддержку российским судам-трубоукладчикам

Согласно инструкциям обязательное применение санкций США против "Северного потока-2" "распространяется на иностранные фирмы или физических лиц, предоставляющих определенные услуги или товары, необходимые или важные для обеспечения или работы судна, задействованного в укладке труб для подобных проектов. Действия, дающие основания для применения санкций, предусмотренных PEESA (Закон "О защите европейской энергетической безопасности") или другими законодательными актами, могут включать в себя следующие, но не исчерпываются ими: предоставление услуг или производственных мощностей для модернизации таких судов или установки на них оборудования, а также финансирование модернизации таких судов или установки на них оборудования".

В НАК пояснили, что США будут применять санкции ко всем компаниям, предоставляющим услуги или содействующим расширению возможностей российского судна-трубоукладчика "Академик Черский" или другого российского судна-трубоукладчика, которое используется для строительства "Северного потока-2".

Кроме того, ожидается, что до конца этого года в рамках законопроекта о годовом оборонном бюджете США Конгресс примет дополнительные санкции против компаний, содействующих "Северному потоку-2". "Эти санкции должны распространяться на предоставление страховых услуг российским судам-трубоукладчикам, эксплуатационную сертификацию "Северного потока-2" и различные формы содействия работам по укладке труб для строительства трубопровода", - сказано в сообщении.

В "Нафтогазе" отметили, что и в дальнейшем будут тесно сотрудничать с партнерами в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и других регионах, чтобы не допустить завершения строительства "Северного потока-2".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:10
Грузовые перевозки в Украине за 9 месяцев упали на 13,3%
13:08
Для государственного строительства Таиланд будет использовать 90% местной стали
12:25
Вслед за бензином в Украине уверенно дорожает автогаз
12:12
Производителям ВИЭ оплатили 52% поставок электроэнергии
11:54
Китай поможет Гане в расширении добычи на бокситовом руднике
11:35
JSW Steel покупает обанкротившегося производителя окрашенного проката
11:19
Канада завершила расследование импорта оцинкованной стали из трех стран
11:04
Украина может самостоятельно модернизировать подвижной состав железных дорог
10:59
На конкурсе WorldSkills Ukraine определили победителей
10:43
85 млн человек потеряют работу из-за внедрения новейших технологий
10:27
В Индии построят новый цинковый завод
10:14
Nippon Steel решила плавить сталь в электропечах
09:53
Украина в очередной раз обновила антирекорд заболеваемости коронавирусом
09:12
На рынке появился профицит транспорта – директор по логистике Интерпайпа
08:59
В январе-сентябре мировое производство алюминия выросло на 2%
08:34
Дефицит меди на мировом рынке в 2020 году составит 50 тыс тонн
08:02
Метинвест Диджитал обеспечит внедрение облачных продуктов Microsoft в ПУМБ
20.10.20
17:58
Вместо украинских автобусов Кличко купил белорусские
17:34
Китайские миллиардеры озолотились за время пандемии
17:07
Интерпайп намерен диджитализировать все виды транспортных перевозок
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!