Нафтогаз поддержал усиление санкций США против Северного потока-2 НАК "Нафтогаз Украины" поддерживает решение США расширить санкции против "Северного потока-2", сообщает пресс-служба компании, комментируя обнародованные Государственным департаментом инструкции по применению санкций, которые расширяют список субъектов, предоставляющих поддержку российским судам-трубоукладчикам



Согласно инструкциям обязательное применение санкций США против "Северного потока-2" "распространяется на иностранные фирмы или физических лиц, предоставляющих определенные услуги или товары, необходимые или важные для обеспечения или работы судна, задействованного в укладке труб для подобных проектов. Действия, дающие основания для применения санкций, предусмотренных PEESA (Закон "О защите европейской энергетической безопасности") или другими законодательными актами, могут включать в себя следующие, но не исчерпываются ими: предоставление услуг или производственных мощностей для модернизации таких судов или установки на них оборудования, а также финансирование модернизации таких судов или установки на них оборудования".



В НАК пояснили, что США будут применять санкции ко всем компаниям, предоставляющим услуги или содействующим расширению возможностей российского судна-трубоукладчика "Академик Черский" или другого российского судна-трубоукладчика, которое используется для строительства "Северного потока-2".



Кроме того, ожидается, что до конца этого года в рамках законопроекта о годовом оборонном бюджете США Конгресс примет дополнительные санкции против компаний, содействующих "Северному потоку-2". "Эти санкции должны распространяться на предоставление страховых услуг российским судам-трубоукладчикам, эксплуатационную сертификацию "Северного потока-2" и различные формы содействия работам по укладке труб для строительства трубопровода", - сказано в сообщении.



В "Нафтогазе" отметили, что и в дальнейшем будут тесно сотрудничать с партнерами в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и других регионах, чтобы не допустить завершения строительства "Северного потока-2".



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