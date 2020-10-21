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Производителям ВИЭ оплатили 52% поставок электроэнергии

21.10.20 12:12 , Бизнес Цензор
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ГП "Гарантированный покупатель" 20 октября осуществил платеж производителям электроэнергии за сентябрь в размере 233 млн грн.

"Предприятие продолжает оплачивать электрическую энергию, сгенерированную из ВИЭ в сентябре. С учетом текущего платежа за товарную продукцию сентября уплачено около 2,4 млрд грн. Уровень расчета – 51,5%", – сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе ГП.

Согласно данным "ГарПок", с начала 2020 года и по состоянию на 16 октября уровень расчетов по "зеленым" тарифам составляет 36,3%.

Кабинет министров постановлением от 28 сентября №887 разрешил ГП "Гарантированный покупатель" продавать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, по двусторонним договорам, установив специальную формулу определения стартовой цены. При этом он обязал "ГарПок" продавать электроэнергию не ниже этой цены

Минэнерго рассчитывает, что продажа "ГарПоком" "зеленой" электроэнергии по двусторонним договорам поможет улучшить финансовое положение ГП и повысить уровень расчетов с производителями электроэнергии из ВИЭ.

Так, ГП 5 октября провел первый аукцион по продаже электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников (ВИЭ). В результате был реализован почти весь предложенный объем электроэнергии из ВИЭ – около 32 тыс. МВТ-ч. На втором аукционе, 15 октября, предприятие реализовало более половины (37,189 тыс. МВт-ч) от предложенного объема (72,640 тыс. МВт-ч) электроэнергии из ВИЭ.

МинПром

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