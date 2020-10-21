Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Канада завершила расследование импорта оцинкованной стали из трех стран

21.10.20 11:19 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Канадское агентство Canada Border Services Agency (CBSA) окончательно установило демпинговые маржи и масштабы субсидирования экспорта коррозионностойкой стали из Вьетнама, ОАЭ и Турции.

Объектом расследования является углеродистая и легированная сталь с антикоррозионным покрытием в листах и рулонах толщиной до 0,168 дюймов (4,267 мм) и шириной до 72 дюймов (1828,8 мм). Из-под его действия исключен прокат с полимерным покрытием, продукция, предназначенная для автомобилестроения и аэрокосмической промышленности и некоторые другие категории.

В соответствии с результатами расследования, демпинговая маржа при поставках из Вьетнама определена в интервале от 2,3 до 71,1%, из ОАЭ — от 11,2 до 41,5% и из Турции — от 3,7 до 26,1%. В отношении турецкой компании Borcelik Sanayi Ticaret и компании Al Ghurair Iron & Steel из ОАЭ фактов поставок по демпинговым ценам не обнаружено.

Кроме того, в ходе расследование не было выявлено субсидирования экспорта коррозионностойкой стали из ОАЭ, а у всех вьетнамских компаний и турецких Atakas, Borcelik и Tatmetal объемы такого субсидирования оказались незначительными. Однако для остальных турецких производителей предлагается установить компенсационную пошлину в размере 3,6%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:54
Китай поможет Гане в расширении добычи на бокситовом руднике
11:35
JSW Steel покупает обанкротившегося производителя окрашенного проката
11:04
Украина может самостоятельно модернизировать подвижной состав железных дорог
10:59
На конкурсе WorldSkills Ukraine определили победителей
10:43
85 млн человек потеряют работу из-за внедрения новейших технологий
10:27
В Индии построят новый цинковый завод
10:14
Nippon Steel решила плавить сталь в электропечах
09:53
Украина в очередной раз обновила антирекорд заболеваемости коронавирусом
09:12
На рынке появился профицит транспорта – директор по логистике Интерпайпа
08:59
В январе-сентябре мировое производство алюминия выросло на 2%
08:34
Дефицит меди на мировом рынке в 2020 году составит 50 тыс тонн
08:02
Метинвест Диджитал обеспечит внедрение облачных продуктов Microsoft в ПУМБ
20.10.20
17:58
Вместо украинских автобусов Кличко купил белорусские
17:34
Китайские миллиардеры озолотились за время пандемии
17:07
Интерпайп намерен диджитализировать все виды транспортных перевозок
16:48
Приват резко повысил цены на бензин и дизтопливо
16:25
США ужесточили санкции против Северного потока-2
16:06
Бывший Крымский титан Фирташа заявил о намерении сократить персонал
15:45
ЕС выпустил первые антикоронавирусные облигации на 17 млрд евро
15:27
ЗАЗ собирается выйти на рынок ЕС с новым автобусом
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!