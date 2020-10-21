Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина может самостоятельно модернизировать подвижной состав железных дорог

21.10.20 11:04 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Украинские предприятия способны обеспечить модернизацию железнодорожного подвижного состава - для этого нужна только разумная государственная промышленная политика, заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в ходе посещения выставки Rail Expo в Киеве во вторник.

"Законопроект о локализации №3739, одним из авторов которого я являюсь, предусматривает обязательное требование украинской составляющей при госзакупках ж/д техники. Средства, которые государство будет способно потратить на модернизацию подвижного состава, не только обеспечат железную дорогу новыми вагонами и локомотивами, но и предоставит работу украинским машиностроителям: как частным заводам, так и тем, которые входят в состав "Укрзализныци", - отметил Кисилевский.

По его словам, грузовой вагон - почти на 100% украинский продукт: из украинской руды и металлолома изготавливают металл, из которого создают запчасти и составляющие вагона, а украинские предприятия и проектировщики делают сборку и техническую документацию. Немного меньше, но также значительной является доля украинской составляющей в пассажирском вагоне - по оценкам депутата, это примерно 60-75%.

Парламентарий подчеркнул, что Украина имеет также все необходимые возможности для высокой степени локализации локомотивов. "Даже грузовые локомотивы, которые Украина с начала 2000-х годов самостоятельно не производила, сейчас могут быть локализованы на 50% и выше, ведь в Украине производители значительной части комплектующих и есть предприятия, которые способны быстро развернуть производство или сбор электровозов и тепловозов", - пояснил он.

"Возможно кто-то думает, что украинские предприятия - это застывшее прошлое? Отнюдь. Лишь только один КВСЗ (Крюковский вагоностроительный завод) только в разработку пассажирских поездов инвестировал 350 млн долл. Другие заводы - и "Днепровагонмаш", и "Аурум Групп", и "ДМЗ Карпаты", или, скажем Николаевский тепловозоремонтный завод, - постоянно инвестируют в модернизацию и новое оборудование. Это и есть те реальные инвестиции, в которых нуждается Украина", - констатировал народный депутат.

При этом зампред комитета ВР назвал абсурдом представление покупки готовых американских локомотивов как "великой победы". По мнению нардепа, "это плевок в лицо тысячам украинским рабочим и инженерам, работающим на украинских предприятиях. Это экономическая несостоятельность, от которой мы должны избавиться". Он также добавил, что ж/д технику должны заказывать на украинских предприятиях.

Создание рабочих мест для украинцев в своей стране и развитие собственной промышленности, а не промышленности других стран, должно стать реальным приоритетом украинского государства, считает Кисилевский и называет законопроект о локализации в этом ключе "возвращением здравого смысла в экономическую и промышленную политику".

Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения. Документ предполагает преференции при государственных закупках с требованием локализации 25-40% производства в Украине с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15 п.п. с 2024 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:54
Китай поможет Гане в расширении добычи на бокситовом руднике
11:35
JSW Steel покупает обанкротившегося производителя окрашенного проката
11:19
Канада завершила расследование импорта оцинкованной стали из трех стран
10:59
На конкурсе WorldSkills Ukraine определили победителей
10:43
85 млн человек потеряют работу из-за внедрения новейших технологий
10:27
В Индии построят новый цинковый завод
10:14
Nippon Steel решила плавить сталь в электропечах
09:53
Украина в очередной раз обновила антирекорд заболеваемости коронавирусом
09:12
На рынке появился профицит транспорта – директор по логистике Интерпайпа
08:59
В январе-сентябре мировое производство алюминия выросло на 2%
08:34
Дефицит меди на мировом рынке в 2020 году составит 50 тыс тонн
08:02
Метинвест Диджитал обеспечит внедрение облачных продуктов Microsoft в ПУМБ
20.10.20
17:58
Вместо украинских автобусов Кличко купил белорусские
17:34
Китайские миллиардеры озолотились за время пандемии
17:07
Интерпайп намерен диджитализировать все виды транспортных перевозок
16:48
Приват резко повысил цены на бензин и дизтопливо
16:25
США ужесточили санкции против Северного потока-2
16:06
Бывший Крымский титан Фирташа заявил о намерении сократить персонал
15:45
ЕС выпустил первые антикоронавирусные облигации на 17 млрд евро
15:27
ЗАЗ собирается выйти на рынок ЕС с новым автобусом
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!