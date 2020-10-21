Украина может самостоятельно модернизировать подвижной состав железных дорог Украинские предприятия способны обеспечить модернизацию железнодорожного подвижного состава - для этого нужна только разумная государственная промышленная политика, заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в ходе посещения выставки Rail Expo в Киеве во вторник.



"Законопроект о локализации №3739, одним из авторов которого я являюсь, предусматривает обязательное требование украинской составляющей при госзакупках ж/д техники. Средства, которые государство будет способно потратить на модернизацию подвижного состава, не только обеспечат железную дорогу новыми вагонами и локомотивами, но и предоставит работу украинским машиностроителям: как частным заводам, так и тем, которые входят в состав "Укрзализныци", - отметил Кисилевский.



По его словам, грузовой вагон - почти на 100% украинский продукт: из украинской руды и металлолома изготавливают металл, из которого создают запчасти и составляющие вагона, а украинские предприятия и проектировщики делают сборку и техническую документацию. Немного меньше, но также значительной является доля украинской составляющей в пассажирском вагоне - по оценкам депутата, это примерно 60-75%.



Парламентарий подчеркнул, что Украина имеет также все необходимые возможности для высокой степени локализации локомотивов. "Даже грузовые локомотивы, которые Украина с начала 2000-х годов самостоятельно не производила, сейчас могут быть локализованы на 50% и выше, ведь в Украине производители значительной части комплектующих и есть предприятия, которые способны быстро развернуть производство или сбор электровозов и тепловозов", - пояснил он.



"Возможно кто-то думает, что украинские предприятия - это застывшее прошлое? Отнюдь. Лишь только один КВСЗ (Крюковский вагоностроительный завод) только в разработку пассажирских поездов инвестировал 350 млн долл. Другие заводы - и "Днепровагонмаш", и "Аурум Групп", и "ДМЗ Карпаты", или, скажем Николаевский тепловозоремонтный завод, - постоянно инвестируют в модернизацию и новое оборудование. Это и есть те реальные инвестиции, в которых нуждается Украина", - констатировал народный депутат.



При этом зампред комитета ВР назвал абсурдом представление покупки готовых американских локомотивов как "великой победы". По мнению нардепа, "это плевок в лицо тысячам украинским рабочим и инженерам, работающим на украинских предприятиях. Это экономическая несостоятельность, от которой мы должны избавиться". Он также добавил, что ж/д технику должны заказывать на украинских предприятиях.



Создание рабочих мест для украинцев в своей стране и развитие собственной промышленности, а не промышленности других стран, должно стать реальным приоритетом украинского государства, считает Кисилевский и называет законопроект о локализации в этом ключе "возвращением здравого смысла в экономическую и промышленную политику".



Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения. Документ предполагает преференции при государственных закупках с требованием локализации 25-40% производства в Украине с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15 п.п. с 2024 года.



МинПром



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