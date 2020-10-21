Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

На конкурсе WorldSkills Ukraine определили победителей

21.10.20 10:59 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Всеукраинский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Ukraine выбрал победителей. Конкурс является частью международного конкурса Worldskills International.

Такие "олимпийские игры" для учащихся профессионально-технических учебных заведений, студентов и работников в возрасте от 18-22 лет проводятся в 85 странах уже на протяжении 70 лет, передает 24 канал.

В этом году финал украинского чемпионата прошел в Мариуполе, Запорожье, Днепре, Киеве и Глевахе (Киевская область), а победителей выбрали 13 октября.

Соревновались молодые специалисты в девяти компетенциях в течение двух недель.

Среди компетенций: электромонтажные и сварочные, слесарные и токарные работы, кладка кирпича, парикмахерское искусство, мехатроника, а также эксплуатация и обслуживание железнодорожного транспорта.

Всего участие приняли 80 человек из 23 регионов, а на каждую из компетенций приходилась тройка лидеров, которых выбирали эксперты и жюри.

Победителям и всем участникам чемпионата готовы предложить работу крупнейшие промышленные компании – "Укрзализныця", "Интерпайп" и "Метинвест", который в пятый раз подряд выступает генеральным партнером конкурса и шести компетенций.

Участники довольны, что такие рабочие профессии делают популярными и важными, и признаются, что в этом году задания были трудными, появилась новая техника и инструменты.

"Именно такие мероприятия дают нашей молодежи четкий и важный сигнал – вы нужны своей стране, вас ценят. Министерство образования и науки Украины гордится уровнем вашей профессионального мастерства. За каждым из вас внимательно следят лучшие работодатели страны. Мы уверены, что будущее именно за вами", - обратился к финалистам заместитель министра образования и науки Артур Селецкий.

Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник объяснил, что для большинства финалистов конкурс Worldskills Ukraine станет первой ступенькой на пути к престижной работы и достойному будущему.

"Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди учились и работали в Украине. Наши предприятия ежегодно принимают на работу около 1300 выпускников. Только в этом году мы направим более 40 млн грн на программы по работе с молодежью. Мечты должны сбываться, и в "Метинвесте" это становится возможным", – отметил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Выпускники профтехучилищ гарантированно получают работу и могут выбрать компанию с хорошими условиями и достойной зарплатой - еще до выпуска их разбирают работодатели.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:54
Китай поможет Гане в расширении добычи на бокситовом руднике
11:35
JSW Steel покупает обанкротившегося производителя окрашенного проката
11:19
Канада завершила расследование импорта оцинкованной стали из трех стран
11:04
Украина может самостоятельно модернизировать подвижной состав железных дорог
10:43
85 млн человек потеряют работу из-за внедрения новейших технологий
10:27
В Индии построят новый цинковый завод
10:14
Nippon Steel решила плавить сталь в электропечах
09:53
Украина в очередной раз обновила антирекорд заболеваемости коронавирусом
09:12
На рынке появился профицит транспорта – директор по логистике Интерпайпа
08:59
В январе-сентябре мировое производство алюминия выросло на 2%
08:34
Дефицит меди на мировом рынке в 2020 году составит 50 тыс тонн
08:02
Метинвест Диджитал обеспечит внедрение облачных продуктов Microsoft в ПУМБ
20.10.20
17:58
Вместо украинских автобусов Кличко купил белорусские
17:34
Китайские миллиардеры озолотились за время пандемии
17:07
Интерпайп намерен диджитализировать все виды транспортных перевозок
16:48
Приват резко повысил цены на бензин и дизтопливо
16:25
США ужесточили санкции против Северного потока-2
16:06
Бывший Крымский титан Фирташа заявил о намерении сократить персонал
15:45
ЕС выпустил первые антикоронавирусные облигации на 17 млрд евро
15:27
ЗАЗ собирается выйти на рынок ЕС с новым автобусом
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!