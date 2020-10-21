В Индии построят новый цинковый завод Индийская компания Hindustan Zinc Limited (HZL), входящая в группу Vedanta, подписала меморандум о взаимопонимании с администрацией штата Гуджарат по проекту строительства нового цинкового завода.



Предприятие мощностью 300 тыс. т рафинированного цинка в год планируется разместить на территории индустриального парка Gujarat Industrial Development Corporation (GIDC) в 110 км от порта Хазира.



Стоимость проекта, который будет реализовываться в несколько этапов, оценивается в 50-100 млрд. рупий ($680 млн. - $1,36 млрд.). Ввод в строй первой очереди намечен на 2022 г.



HZL заявляет, что предприятие будет проектироваться по последнему слову техники. В нем, в частности, предусматривается высокий уровень автоматизации и соответствие самым жестким требованиям в части охраны здоровья и окружающей среды.



В настоящее время совокупные мощности компании составляют 890 тыс. т цинка и 205 тыс. т свинца в год. Также компания производит серебро, кадмий и некоторые другие металлы.



МинПром

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