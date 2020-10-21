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Nippon Steel решила плавить сталь в электропечах

21.10.20 10:14 , Металлоснабжение и сбыт
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Ведущая японская металлургическая корпорация Nippon Steel будет создавать электросталеплавильные мощности, чтобы снизить выбросы углекислого газа и повысить свою конкурентоспособность по сравнению с китайскими компаниями. Об этом заявил в выступлении перед сотрудниками президент Nippon Steel Эйджи Хасимото, которого цитирует агентство Bloomberg.

В настоящее время некоторые дочерние компании Nippon Steel выплавляют сталь в электропечах, но она сама использует только доменно-конвертерный процесс, так как он дает возможность выпускать продукцию высокого качества. Но компания утрачивает это преимущество.

Китайские металлургические комбинаты освоили производство высококачественного листового проката и теснят Nippon Steel на внешних рынках Юго-Восточной Азии. Более того, в некоторых странах АСЕАН могут быть построены новые меткомбинаты с китайскими инвестициями. Вследствие этого японская корпорация планирует освоить технологию выплавки стали в электропечах, чтобы снизить затраты, повысить гибкость и уменьшить выбросы углекислого газа.

Новое производство предполагается создать на базе одного из заводов Nippon Steel на западе Японии. При этом корпорация собирается выпускать там электротехническую сталь для двигателей электромобилей. В настоящее время никто в мире не выплавляет такую сталь в электропечах.

МинПром

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