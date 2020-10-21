На рынке появился профицит транспорта – директор по логистике Интерпайпа Объемы грузоперевозок существенно сократились, и на рынке появился профицит транспорта. Об этом сообщила директор по логистике компании Светлана Сурова в интервью ЦТС.



"Для автомобильного транспорта это, безусловно, плюс, а вот для морского - минус. Например, у нас возникли сложности с отгрузкой продукции в США из-за того, что в Одессу перестали заходить большие суда", - сказала она.



С.Сурова отметила, что "Интерпайп" и некоторые другие экспортеры готовой продукции сократили объемы поставок на внешние рынки. "Соответственно, судовладельцам стало сложно загружать и комбинировать грузы. Поэтому на рынке стали пользоваться спросом более мелкие суда: если раньше мы задействовали стандартные 35-тысячники, то сейчас это максимум 12-15-тысячники. Собственно, по этой причине мы в этом году отказались от каботажных речных перевозок из Днепра в Одессу, отдав предпочтение автомобильному и ж/д транспорту", - отметила директор по логистике "Интерпайпа".



По ее словам, на рынке автомобильных перевозок главной проблемой является сложность с получением "дозволов" на автоперевозки в Европу, что происходит каждый год осенью и не связано с пандемией.



"Частично решить эту проблему можно за счет мультимодальных перевозок. Сейчас набирают популярность контейнерные ж/д перевозки в Европу. Это направление быстро развивается и дает возможность не зависеть от разрешений. Условно говоря, маршрут таков: контейнеры едут в Одессу, оттуда по морю транспортируются в грузовые хабы в портах, например, в Испании или в Италии, откуда груз перегружается на автомобили и доставляются клиентам", - считает С.Сурова.



Она также сообщила, что сегодня трубно-колесная компания "Интерпайп" 70% своей продукции отправляет автомобильным транспортом, а остальные 30% приходятся на железную дорогу. "Мы задействуем ж/д транспорт для доставки продукции части украинских клиентов, а также в страны СНГ - главным образом, нашим потребителям в Средней Азии. Кроме того, сейчас используется контейнерная линия Днепр-ТИС", - сообщила С.Сурова.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



