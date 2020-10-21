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Метинвест Диджитал обеспечит внедрение облачных продуктов Microsoft в ПУМБ

21.10.20 08:02
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Метинвест Диджитал заключил договор на предоставление услуг по поставке, консалтингу и внедрению облачных решений Microsoft для Первого Украинского Международного Банка. Об этом сообщает пресс-служба группы Метинвест.

В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве Метинвест Диджитал проведет анализ существующей облачной инфраструктуры банка, разработает рекомендации по ее усовершенствованию, обеспечит внедрение облачных продуктов Microsoft365, предоставит консалтинговую поддержку по использованию и развитию внедренных ИТ-решений.

"Мы продолжаем расширять портфолио наших клиентов и рады стать ИТ-партнером ПУМБ, одного из крупнейших украинских банков. Для нас это большая честь и ответственность, поскольку с этого контракта мы начинаем работу в банковском секторе. Метинвест Диджитал является сертифицированным партнером Microsoft, а наша команда экспертов обладает значительным опытом по внедрению, настройке и развитию ее облачных продуктов. Мы всегда готовы делиться своей экспертизой в этом направлении с другими компаниями. Эффективное управление облачными технологиями обеспечивает бизнесу высокий уровень надежности работы ИТ-систем, безопасность и защиту корпоративных данных, а также гибкость настройки и масштабирования ИТ-решений. Уверен, что подписанное соглашение станет началом взаимовыгодного сотрудничества", - отметил генеральный директор Метинвест Диджитал Сергей Детюк.

В свою очередь директор департамента информационных технологий ПУМБ Андрей Бегунов отметил, что в банке реализуется ИТ-стратегия, ориентированная на активное использование облачных решений, которые существенно повышают эффективность и отказоустойчивость работы банковских ИТ-сервисов.

"Внедрение технологий Microsoft для повышения эффективности бизнес-процессов, командного взаимодействия и быстрого выведения новых банковских продуктов на рынок, дополнит текущий портфель облачных решений. Наша задача как ИТ – обеспечить надежность работы всех корпоративных ИТ-систем и сервисов, а также получить максимальную отдачу от инвестиций в информационные и инновационные технологии. Партнерство с Метинвест Диджитал позволит нам использовать их опыт развертывания и внедрения облачных ИТ-решений, оптимизировать затраты на поддержку инфраструктуры, а также расширить собственную профессиональную экспертизу в этом направлении", - сказал он.

Метинвест Диджитал является сертифицированным партнером Microsoft. В прошлом году компания получила партнерский статус Microsoft Gold Certified Partner по компетенциям Gold Cloud Platform, Gold Data Platform, Gold Windows and Devices, Gold DevOps и Gold Data Analytics, а в этом году расширила его компетенциями Silver Security и Silver Application Development.

МинПром

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