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Китайские миллиардеры озолотились за время пандемии

20.10.20 17:34
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В нынешнем году в условиях пандемии COVID-19 общее состояние богатейших жителей Китая выросло на рекордные $1,5 трлн. Такие данные представлены китайским журналом Hurun Report, ежегодно публикующим рейтинг самых богатых граждан Китая.

"В этом году произошло самое значительное увеличение богатства за 22 года существования Hurun China Rich List. Подъем на фондовых рынках и волна новых размещений каждую неделю создавали пятерых новых долларовых миллиардеров в Китае в последний год",— отметил создатель рейтинга Руперт Хогеверф.

В рейтинг включены жители Китая с состоянием более 2 млрд юаней ($290 млн) на конец августа. В общей сложности число людей с таким состоянием в Китае выросло на 32% за год, достигнув 2398 человек. Их совокупное состояние увеличилось на 54%, до $4 трлн.

Возглавляет список третий раз подряд основатель онлайн-ритейлера Alibaba Джек Ма — его состояние за год выросло на 45%, до $58,8 млрд. Второе место занимает основатель телекоммуникационной компании Tencent Пони Ма, состояние которого увеличилось на 50%, до $57,4 млрд. На третьем месте — Чжун Шаньшань, который годом ранее вообще не входил в рейтинг. Его состояние значительно выросло после IPO принадлежащего ему бизнеса по производству бутилированной воды Nongfu Spring и фармкомпании Wantai Biological Pharmacy, в числе прочего разрабатывающей вакцину от COVID-19, достигнув $53,7 млрд.

МинПром

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