Интерпайп намерен диджитализировать все виды транспортных перевозок Украинская трубно-колесная компания "Интерпайп" планирует диджитализировать все виды транспортных перевозок. Об этом рассказала директор по логистике компании Светлана Сурова в интервью ЦТС.



В частности она отметила, что ранее в "Интерпайпе" был создан IT-модуль, которым уже охвачены доставки автомобильным транспортом. "Мы планируем покрыть IT-модулем все виды перевозок. Это сделает процесс доставки более простым и прозрачным и даст нам возможность рассчитывать все затраты на доставку конкретного заказа. Также в планах - подключить мониторинг по железнодорожным перевозкам, поскольку у "Укрзализныци" есть возможность передавать данные со станций", - рассказала С.Сурова.



Директор по логистике "Интерпайпа" подчеркнула, что компания намерена следовать мировому тренду и переходить на комплексные диджитал-решения в логистике, а также использовать все возможности автоматизации и современных IТ-технологий. "Компания концентрируется на доработке программного обеспечения, чтобы освободить людей от рутины в бухгалтерии, выставлении счетов, то есть везде, где мы сталкиваемся с простыми повторяющимися действиями", - сообщила она.



"Сейчас специалисты работают над системой цифрового документооборота. В планах сделать так, чтобы перевозчик, который выполняет доставку в Европу, в электронном личном кабинете мог сформировать первичную документацию и сделать это в формате, который утвержден в компании. То есть, перевозчику нужно будет просто распечатать документы, поставить печать и подпись и передать их нам. А в идеале - поставить электронную подпись прямо в электронном модуле, после чего данные автоматически подтянутся в нашу IT-систему. Таким образом мы хотим уйти от разных форматов и ошибок в документах, задержек из-за того, что почтовая служба еще не доставила документы нам или мы не успели их проверить", - рассказала С.Сурова.



Как известно, в прошлом году "Интерпайп" оформил первую в стране электронную товарно-транспортную накладную (ТТН) через систему SmartSign. Также на своем заводе "Интерпайп Нико Тьюб" компания реализовала проект по созданию системы управления складами WMS (Warehouse Management System) готовой продукции с использованием диджитал-технологий, что позволило в три раза сократить время простоя автомобилей.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



