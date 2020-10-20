Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Интерпайп намерен диджитализировать все виды транспортных перевозок

20.10.20 17:07
печать
размер текста:

Украинская трубно-колесная компания "Интерпайп" планирует диджитализировать все виды транспортных перевозок. Об этом рассказала директор по логистике компании Светлана Сурова в интервью ЦТС.

В частности она отметила, что ранее в "Интерпайпе" был создан IT-модуль, которым уже охвачены доставки автомобильным транспортом. "Мы планируем покрыть IT-модулем все виды перевозок. Это сделает процесс доставки более простым и прозрачным и даст нам возможность рассчитывать все затраты на доставку конкретного заказа. Также в планах - подключить мониторинг по железнодорожным перевозкам, поскольку у "Укрзализныци" есть возможность передавать данные со станций", - рассказала С.Сурова.

Директор по логистике "Интерпайпа" подчеркнула, что компания намерена следовать мировому тренду и переходить на комплексные диджитал-решения в логистике, а также использовать все возможности автоматизации и современных IТ-технологий. "Компания концентрируется на доработке программного обеспечения, чтобы освободить людей от рутины в бухгалтерии, выставлении счетов, то есть везде, где мы сталкиваемся с простыми повторяющимися действиями", - сообщила она.

"Сейчас специалисты работают над системой цифрового документооборота. В планах сделать так, чтобы перевозчик, который выполняет доставку в Европу, в электронном личном кабинете мог сформировать первичную документацию и сделать это в формате, который утвержден в компании. То есть, перевозчику нужно будет просто распечатать документы, поставить печать и подпись и передать их нам. А в идеале - поставить электронную подпись прямо в электронном модуле, после чего данные автоматически подтянутся в нашу IT-систему. Таким образом мы хотим уйти от разных форматов и ошибок в документах, задержек из-за того, что почтовая служба еще не доставила документы нам или мы не успели их проверить", - рассказала С.Сурова.

Как известно, в прошлом году "Интерпайп" оформил первую в стране электронную товарно-транспортную накладную (ТТН) через систему SmartSign. Также на своем заводе "Интерпайп Нико Тьюб" компания реализовала проект по созданию системы управления складами WMS (Warehouse Management System) готовой продукции с использованием диджитал-технологий, что позволило в три раза сократить время простоя автомобилей.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:34
Китайские миллиардеры озолотились за время пандемии
16:48
Приват резко повысил цены на бензин и дизтопливо
16:25
США ужесточили санкции против Северного потока-2
16:06
Бывший Крымский титан Фирташа заявил о намерении сократить персонал
15:45
ЕС выпустил первые антикоронавирусные облигации на 17 млрд евро
15:27
ЗАЗ собирается выйти на рынок ЕС с новым автобусом
15:08
АТП требует срочно выпустить ОВГЗ для погашения долгов производителям ВИЭ
14:49
Газ в Европе подорожал до 181 долл.
14:31
В Минздраве предлагают перевести на удаленную работу всех кого можно
14:08
На ММК имени Ильича началась подготовка к ремонту доменной печи
13:50
Укрнафту лишили лицензии на Бориславское месторождение
13:26
НКРЭКП повышает для украинцев цены, а для себя - зарплаты
13:19
В третьем квартале BHP произвела 74 млн тонн руды
13:03
За 9 месяцев выпуск кокса в Украине упал на 6,8%
12:50
Северный ГОК улучшает качество выпускаемых окатышей
12:42
Германская компания построит в Украине инновационную СЭС
12:21
Гендиректор Мечела ожидает роста цен на коксующийся уголь к концу года
11:48
Зеленский заявил, что Украине нужна стратегия развития до 2030 г.
11:30
За 9 месяцев производство электроэнергии Энергоатомом упало на 6,2%
11:13
АМКР обеспокоен обвинениями в уклонении от уплаты налогов и назвал их необоснованными
19.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!