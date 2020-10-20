Интерпайп намерен диджитализировать все виды транспортных перевозок

Украинская трубно-колесная компания "Интерпайп" планирует диджитализировать все виды транспортных перевозок. Об этом рассказала директор по логистике компании Светлана Сурова в интервью ЦТС.
В частности она отметила, что ранее в "Интерпайпе" был создан IT-модуль, которым уже охвачены доставки автомобильным транспортом. "Мы планируем покрыть IT-модулем все виды перевозок. Это сделает процесс доставки более простым и прозрачным и даст нам возможность рассчитывать все затраты на доставку конкретного заказа. Также в планах - подключить мониторинг по железнодорожным перевозкам, поскольку у "Укрзализныци" есть возможность передавать данные со станций", - рассказала С.Сурова.
Директор по логистике "Интерпайпа" подчеркнула, что компания намерена следовать мировому тренду и переходить на комплексные диджитал-решения в логистике, а также использовать все возможности автоматизации и современных IТ-технологий. "Компания концентрируется на доработке программного обеспечения, чтобы освободить людей от рутины в бухгалтерии, выставлении счетов, то есть везде, где мы сталкиваемся с простыми повторяющимися действиями", - сообщила она.
"Сейчас специалисты работают над системой цифрового документооборота. В планах сделать так, чтобы перевозчик, который выполняет доставку в Европу, в электронном личном кабинете мог сформировать первичную документацию и сделать это в формате, который утвержден в компании. То есть, перевозчику нужно будет просто распечатать документы, поставить печать и подпись и передать их нам. А в идеале - поставить электронную подпись прямо в электронном модуле, после чего данные автоматически подтянутся в нашу IT-систему. Таким образом мы хотим уйти от разных форматов и ошибок в документах, задержек из-за того, что почтовая служба еще не доставила документы нам или мы не успели их проверить", - рассказала С.Сурова.
Как известно, в прошлом году "Интерпайп" оформил первую в стране электронную товарно-транспортную накладную (ТТН) через систему SmartSign. Также на своем заводе "Интерпайп Нико Тьюб" компания реализовала проект по созданию системы управления складами WMS (Warehouse Management System) готовой продукции с использованием диджитал-технологий, что позволило в три раза сократить время простоя автомобилей.