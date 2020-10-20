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ЕС выпустил первые антикоронавирусные облигации на 17 млрд евро

20.10.20 15:45 , Интерфакс
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Европейский Союз приступил к размещению общеевропейских облигаций в рамках программы SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), являющейся ключевым инструментом стратегии ЕС по смягчению негативных последствий COVID-19 для экономики региона.

ЕС разместил два выпуска социальных облигаций на общую сумму 17 млрд евро, сообщает Dow Jones со ссылкой на одного из организаторов размещения. В частности, были проданы бонды с погашением в октябре 2030 года на 10 млрд евро, а также облигации с погашением в октябре 2040 года на 7 млрд евро. Десятилетние бумаги размещены под доходность на 3 базисных пункта (б.п.) выше среднерыночных свопов, 20-летние бонды - на 14 б.п.

Спрос на десятилетние облигации ЕС составил 145 млрд евро, на двадцатилетние - 88 млрд евро.

Средства от размещения бумаг в рамках программы SURE, объем которой может составить до 100 млрд евро, будут направляться на кредиты государствам ЕС, чтобы помочь им оплачивать программы поддержки занятости и, таким образом, сохранять рабочие места.

Как сообщалось, 6 октября Евросовет одобрил выделение 87,4 млрд евро в виде кредитов 16 странам ЕС.

Еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан ранее заявлял, что до конца текущего года объем размещения облигаций в рамках программы SURE может достичь 30 млрд евро. Остальные размещения пройдут в первом полугодии 2021 года.

Предполагается, что программа SURE будет действовать до конца 2021 года.

МинПром

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