ЗАЗ собирается выйти на рынок ЕС с новым автобусом "Запорожский автомобилестроительныйзавод" проводит сертификацию на соответствие требованиям Евро-6 новой модификации автобуса ЗАЗ А10. Производство 10-метрового низкопольного А10, полностью отвечающего европейским экологическим стандартам, будет запущено в ближайшее время.



Об этом сообщает пресс-служба корпорации "УкрАВТО".



По словам руководства предприятия, это связано с планами расширения присутствия продукции завода на зарубежных рынках, в том числе, рынках стран ЕС.



Кроме того, ЗАЗ постоянно расширяет линейку автобусов малого класса для внутреннего рынка.



"Кроме техники нового экологического стандарта в течение ближайшего месяца мы начинаем производство автобуса ЗАЗ А09, который предназначен для обслуживания пригородных маршрутов в Украине. Автобус будет соответствовать экологическому стандарту Евро-5 и комплектоваться двигателем и трансмиссией Mercedes-Benz. Кроме этого, мы ведем работу над расширением ассортимента автобусов малого класса, и в этом месяце ожидаем получения сертификата на модель ЗАЗ А08 "город", - отметил председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко.



Напомним, ЗАЗ обладает мощностями для полного цикла производства автомобилей. Кроме этого, в этом году на заводе было налажено производство автобусов малого класса ЗАЗ А08 "пригород" для эксплуатации на пригородных маршрутах и ЗАЗ А08 "школьный" для перевозки детей. Оба автобуса пользуются большим спросом в регионах.



До конца года семейство А08 пополнит модификация "город": испытания нового автобуса уже завершены, и в данный момент он проходит сертификацию на соответствие требованиям Евро-5.



Запорожский автомобилестроительный завод - крупнейший производитель автомобилей в Украине. Предприятие располагает всем необходимым современным оборудованием и высококвалифицированным персоналом, для осуществления полномасштабного выпуска автомобилей.



За два десятилетия с конвейера предприятия сошло более 1 000 000 единиц автомобильной техники. Предприятие имеет опыт производства легкой коммерческой техники и грузовых автомобилей. Завод также производит автобусы малого и среднего класса.



В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



