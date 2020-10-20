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АТП требует срочно выпустить ОВГЗ для погашения долгов производителям ВИЭ

20.10.20 15:08 , РБК Украина
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Американская торговая палата (АТП) призвала Украину срочно ввести в действие законопроект №4151, которым предлагается выпуск облигаций внутренней государственной ссуды для выплаты долга производителям зеленой энергии. Об этом говорится на сайте АТП.

"Наши члены считают, что принятие законопроекта №4151 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", направленный на поддержку производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, может помочь выполнению обязательств государства и поддержать расчеты с производителями ВИЭ путем уменьшения имеющегося долга и предотвращения его дальнейшему накоплению", - говорится в заявлении

Согласно сообщению, обеспечивая выпуск государственных облигаций, как часть инструментов, предусмотренных законом № 810-IX, законопроект позволит производителям ВИЭ предоставлять своевременные платежи украинским государственным банкам и международным финансовым учреждениям по их кредитным договорам.

"Мы надеемся, что Министерство финансов и Министерство энергетики будут сотрудничать с Бюджетным комитетом парламента для определения соответствующей суммы выпуска облигаций, достаточного для покрытия 40% накопленного долга и обеспечения 100% текущих платежей производителям возобновляемых источников энергии (ВИЭ производителей) за август-декабрь 2020 года", - добавляют в АТП.

Представительство американского бизнеса отмечает, что инвесторы в "зеленую" энергетику выполнили свои обязательства - пошли на снижение зеленого тарифа с 1 августа 2020 года, но правительство своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством не выполняет.

Напомним, ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

МинПром

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