Газ в Европе подорожал до 181 долл. Спотовая цена на газ в Европе по итогам торгов в понедельник на голландском хабе TTF выросла до 181 долл. за тысячу кубометров после 171 долл. в среднем за прошлую неделю.



Это максимальное значение с конца ноября 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.



На американском Henry Hub в понедельник цена подскочила сразу до 117 долл. за тысячу кубометров с примерно 100 долл. на конец прошлой недели.



На прошлой неделе в Европе температура воздуха ушла вниз, достигнув локального минимума в воскресенье (при этом год назад в это же время на континент пришла последняя волна запоздалого осеннего тепла).



К середине новой недели дожди должны ненадолго прекратиться, ожидается некоторое потепление, но ненамного теплее прошлогодних значений.



Как сообщалось, по данным "Укртрансгаза", запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 17 октября достигли 28,43 млрд куб. м, или 91,9% их общей проектной емкости.



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