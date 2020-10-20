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В Минздраве предлагают перевести на удаленную работу всех кого можно

20.10.20 14:31 , МариупольСити
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В Украине работодатели должны организовать своим сотрудникам, по возможности, работу в удаленном режиме. Об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"Каждый работодатель, каждый руководитель фирмы, предприятия должен организовывать работу своих сотрудников таким образом, чтобы все те, кто могут работать в удаленном доступе — работали в удаленном доступе", — подчеркнула замминистра.

Она отметила, что любые собрания необходимо проводить с соблюдением дистанции и всех требований, касающихся карантина.

"Не нужно лишний раз собирать людей, организовывать встречи, совещания, собрания в офлайн-режиме, то есть в "живом" формате", — уточнила И.Микичак.

Также замглавы Минздрава призвала граждан не посещать концерты, различного рода празднования, в частности свадьбы, и напомнила о необходимости носить маску "везде, где есть более двух-трех человек", прежде всего в транспорте, лифтах, торговых центрах, на рынках, а также в помещении, где человек работает.

МинПром

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