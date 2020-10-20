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Укрнафту лишили лицензии на Бориславское месторождение

20.10.20 13:50 , Косатка
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По иску Государственной службы геологии и недр Украины к ПАО "Укрнафта" Окружной административный суд Киева, рассмотрев дело, решил полностью удовлетворить иск Госгеонедр, и как результат, аннулировал спецразрешение на разработку Бориславского месторождения, выданный "Укрнафте". Об этом сообщает "НефтеРынок" со ссылкой на сообщение компании.

"Укрнафта" будет вынуждена остановить работу 500 скважин. Аннулирование спецразрешения означает остановку добычи углеводородов на Бориславском месторождении, а значит, и остановку работы вакуумно-компрессорных станций и вакуумной сети, отмечают в компании.

Также отмечается, что программу дегазации в Бориславе осуществляет только "Укрнафта". В результате прекращения добычи углеводородов на месторождении возникает высокая вероятность неконтролируемых выходов нефти и газа на территории города, ведет к поступлению газа к жилым домам, истоков нефтеводяной смеси с шурфов-колодцев и попадания ее в почву, водоемы города (в т.ч. те, где организованы городские водозаборы) и подвалы жилых домов.

"Чиновники в Киеве, принимая решение, которое ведет к техногенной катастрофе в городе нефтяников, вероятно, не слышали о горьком опыте 1972 года - взрыве газа в подвале дома № 12 на ул. В. Великого в Бориславе. Однозначно ни нефтяники, ни город не могут смириться с таким абсурдным решением. Поэтому "Укрнафта" готовит соответствующую апелляцию, также апелляцию со своей стороны готовит Бориславский городской совет", - отметили в компании.

Напомним, в мае 2019 Госгеонедра обратилась в Киевский окружной административный суд с иском о прекращении действия спецразрешения "Укрнафты" на разработку Бориславского месторождения. Ранее госслужба продлила действие спецразрешения компании до 2039 года. Иск подан на основании выводов экологической инспекции, которая обвиняет "Укрнафту" в том, что она нарушает условия соглашений о недропользовании.

МинПром

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