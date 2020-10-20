За 9 месяцев выпуск кокса в Украине упал на 6,8% Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-сентябре 2020 года сократили производство металлургического кокса на 6,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 7,2 млн т.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные объединения коксохимических предприятий "Укркокс".



"Несколько возросли поставки коксующихся углей отечественной добычи. А импорт по-прежнему завозится из США, Канады, а также из РФ", – отметил Анатолий Старовойт, гендиректор "Укркокса".



По его словам, под небольшие объемы выплавки чугуна в Украине кокс производится в достаточном количестве, и увеличение спроса не предвидится.



"По следующему году также нет прогнозов – последние год-два мы работаем фактически без прогнозов, по ситуации, по запросам метпредприятий", – добавил А.Старовойт.



В сентябре было выпущено 725 тыс. т кокса. За девять месяцев по сравнению с соответствующим периодом 2019 года производство кокса сократили:



Авдеевский КХЗ – на 14%, до 2,2 млн т (в сентябре произведено 227 тыс. т);

"Днепрококс" – на 9,1%, до 379 тыс. т (49 тыс. т);

Харьковский КХЗ – на 85,2%, до 4 тыс. т (0 тыс. т);

АМКР – на 9,1%, до 1,93 млн т (167 тыс. т).



В январе-августе производство кокса нарастили три украинских предприятия:



"Азовсталь" – на 0,1%, до 1,008 млн т (в сентябре выпущено 103 тыс. т);

Днепровский КХЗ – на 5,5%, до 440 тыс. т (47 тыс. т);

"Запорожкокс" – на 4,5%, до 738 тыс. т (78 тыс. т);

"Южкокс" – на 5,7%, до 484 тыс. т (54 тыс. т).



Все КХЗ обеспечены углями в необходимых объемах.



По итогам 2019 года украинские КХЗ сократили производство металлургического кокса 6%-й влажности на 7,1% по сравнению с 2018 годом – до 10,059 млн т.



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