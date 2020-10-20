Северный ГОК улучшает качество выпускаемых окатышей На Северном горно-обогатительном комбинате установили оборудование для снижения мелочи в окатышах на обжиговых машинах ЛУРГИ 552 А и В на участке грохочения. Об этом сообщает Метинвест Кривой Рог.



В рамках проекта также выполнили монтаж конвейерного оборудования и весов, восстановили основное технологическое оборудование корпуса погрузки возврата, отремонтировали строительные конструкции. Для контроля загрузки бункеров установили радарные датчики и подключили к автоматизированной системе управления



Внедрение новых технологий позволит снизить содержание некондиционных окатышей с учетом транспортировки до 2,5% и улучшить металлургические свойства готовой продукции.



В сообщении подчеркивается, что проект выполнен с соблюдением экологических норм. Для снижения выбросов пыли в атмосферу модернизирована аспирационная система.



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