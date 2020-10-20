Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Северный ГОК улучшает качество выпускаемых окатышей

20.10.20 12:50
печать
размер текста:

На Северном горно-обогатительном комбинате установили оборудование для снижения мелочи в окатышах на обжиговых машинах ЛУРГИ 552 А и В на участке грохочения. Об этом сообщает Метинвест Кривой Рог.

В рамках проекта также выполнили монтаж конвейерного оборудования и весов, восстановили основное технологическое оборудование корпуса погрузки возврата, отремонтировали строительные конструкции. Для контроля загрузки бункеров установили радарные датчики и подключили к автоматизированной системе управления

Внедрение новых технологий позволит снизить содержание некондиционных окатышей с учетом транспортировки до 2,5% и улучшить металлургические свойства готовой продукции.

В сообщении подчеркивается, что проект выполнен с соблюдением экологических норм. Для снижения выбросов пыли в атмосферу модернизирована аспирационная система.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:03
За 9 месяцев выпуск кокса в Украине упал на 6,8%
12:42
Германская компания построит в Украине инновационную СЭС
12:21
Гендиректор Мечела ожидает роста цен на коксующийся уголь к концу года
11:48
Зеленский заявил, что Украине нужна стратегия развития до 2030 г.
11:30
За 9 месяцев производство электроэнергии Энергоатомом упало на 6,2%
11:13
АМКР обеспокоен обвинениями в уклонении от уплаты налогов и назвал их необоснованными
11:12
Северный ГОК купил семь новых автобусов
10:59
Бангладешская BSRM Steel решила построить новый прокатный завод
10:43
ArcelorMittal расширяет производство в Индии
10:36
В сентябре Интерпайп увеличил производство труб на 1,5%
10:23
РФ сократила импорт черных металлов на треть
10:15
Норникель уплатил несколько сотен тысяч рублей штрафов за разлив топлива в Норильске
09:54
Руда месторождения Simandou может появиться на рынке в 2025 году
09:30
Китай наращивает производство цветных металлов
09:03
ОПЕК+ присматривается к развитию ситуации с коронавирусом
08:59
Нафтогаз решил повременить с выпуском еврооблигаций
08:06
Glencore делает ставку на медь, никель и кобальт
19.10.20
18:03
Укрзализныця должна использовать потенциал по реализации лома – ЕБА
17:51
Порт Пивденный за 9 месяцев увеличил перевалку грузов на 21,4%
17:30
К зиме Украина накопила 2,63 млн тонн угля
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!