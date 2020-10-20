Гендиректор Мечела ожидает роста цен на коксующийся уголь к концу года К концу 2020 года цены на коксующийся уголь должны восстановиться до 150 долл. за тонну, сообщил в интервью газете "Коммерсант" гендиректор "Мечела" Олег Коржов. Этот уровень, по его словам, является комфортным для компании.



"Сейчас начнется контрактация угля по квотам Китая. Это, как правило, к концу года дает ценам положительный толчок. Поэтому мы планируем, что цена должна восстановиться где-то до 150 долл. за тонну", - сказал он.



"Но нужно учитывать, насколько все сейчас волатильно. Очень надеемся на диапазон долл. 150–160. Это комфортная для нас цена с учетом всех финансовых обязательств и дальнейших планов по развитию производства",— добавил О.Коржов.



Он отметил: после начала пандемии цены на коксующийся уголь снижались до 110 долл. за тонну, что затрудняет компании исполнение ее финансовых обязательств.



МинПром



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