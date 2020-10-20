Зеленский заявил, что Украине нужна стратегия развития до 2030 г. Президент Украины Владимир Зеленский просит Кабинет министров подготовить стратегию экономического развития до 2030 года. Стратегия определит основные направления. Об этом он сказал во время послания к Верховной Раде.



"Украине нужна полноценная стратегия развития не на 2-3-5 лет. Достаточно мерить развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение, куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года", - сказал В.Зеленский.



По его словам, такая работа уже ведется правительством Украины.



"Поэтому вместе с результатами аудита, аудита нашего государства, ждем презентацию экономических векторов Украины до 2030 года", - заявил президент.



Напомним, президент Украины В.Зеленский 20 октября выступил с посланием к Верховной Раде. Во время выступления он анонсировал изменение формата послания.



Отметим, президент Украины В.Зеленский во время послания к парламенту заявил, что Кабинет министров провел полноценный аудит государства. Его результаты должны быть представлены в течение двух недель.



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