Северный ГОК купил семь новых автобусов

20 октября будут введены в эксплуатацию семь новых автобусов, которые будут перевозить работников Северного ГОКа (Кривой Рог). Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на "Метинвест", в структуру которого входит предприятие.
Автобусы МАЗ вместимостью 100 пассажиров каждый будут осуществлять перевозки через основные остановки Кривого Рога с 95-го и 173-го кварталов, микрорайонов Заречный и Даманский, а также из города Желтые Воды.
"Такого пополнения в автоцехе Северного ГОКа не было за всю историю предприятия", - проинформировали в "Метинвесте".
Напомним, весной этого года сообщалось, что "Метинвест" проведет на СевГОКе масштабную диджитализацию управления ж/д транспортом путем внедрения двух автоматизированных систем - диспетчерского управления "Маршрут" и управления железнодорожными станциями.