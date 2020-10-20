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За 9 месяцев производство электроэнергии Энергоатомом упало на 6,2%

20.10.20 11:30 , Бизнес Цензор
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Производство электроэнергии всеми электростанциями государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" в январе-сентябре 2020 года сократилось на 6,2% (на 3 млрд 792,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 56 млрд 936,5 млн кВт-ч.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Плановое задание по производству электроэнергии за указанный период перевыполнено на 3%.

Электростанции госпредприятия отпустили 53 млрд 176,7 млн кВт-ч электроэнергии против 57,02 млрд кВт-ч в январе-сентябре 2019-го.

Доля "Энергоатома" в общей структуре производства электроэнергии в стране составила 52,9%, что на 0,3 п.п. меньше, чем за девять месяцев прошлого года.

Объем освоения капитальных вложений составил 5 млрд 632,3 млн грн против 9 млрд 199,3 млн грн в январе-сентябре 2019 года, финансирование капвложений – 6 млрд 814,4 млн грн против 11 млрд 32,1 млн грн.

По итогам отчетного периода НАЭК перечислила в бюджеты всех уровней 8 млрд 20,4 млн грн, расчеты по страхованию составили 2 млрд 354,2 млн грн.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 62,4%, что на 4,4 п. п. меньше, чем в январе-сентябре 2019 года. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки составил 72,9%, что на 4,5 п. п. больше показателя девяти месяцев 2019 года.

В работе АЭС Украины в январе-сентябре-2020 зафиксировано 12 нарушений против 10 за аналогичный период прошлого года.

Общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 1047,16 суток против 1228,03 суток в январе-сентябре 2019 года.

Радиационные параметры работы атомных электростанций за указанный период не превышали нормативные значения, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65% (на 1 млрд 397,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 83 млрд 228,4 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

МинПром

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