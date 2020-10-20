АМКР обеспокоен обвинениями в уклонении от уплаты налогов и назвал их необоснованными Компания "АрселорМиттал Кривой Рог" считает необоснованными обвинения относительно возможного занижения сумм уплаченных налогов.

Об этом сказано в заявлении АМКР в ответ на информацию, появившуюся в СМИ, о том, что 13 октября Шевченковский районный суд Киева предоставил разрешение Службе безопасности Украины на проведение обыска в "Арселормиттал Кривой Рог".



В компании отметили, что предприятие всегда тесно сотрудничает со всеми правоохранительными органами.



"По сообщениям СМИ правоохранители обвиняют "АрселорМиттал Кривой Рог" в уклонении от уплаты налогов и занижении обязательных платежей за землю в 2015-2019 гг. СБУ уже провела на предприятии следственные действия на основании решения Шевченковского районного суда Киева, связанные с налоговыми платежами. Компания категорически отвергает необоснованные обвинения", - сказано в сообщении.



На предприятии отметили, что в прошлом году Офис крупных налогоплательщиков проводил плановую проверку АМКР относительно соблюдения налогового, валютного и иного законодательства за предыдущие 4 года. По результатам проверки контролирующий орган увеличил налоговые обязательства "АрселорМиттал Кривой Рог" на 7,9 млрд грн.



"Предусмотренная законодательством процедура проведения подобных проверок и оформления их результатов дает налогоплательщику право предоставления в установленный срок возражений к акту проверки. Компания воспользовалась этим правом, а в дальнейшем также обжаловала полученные решения в Государственную налоговую службу Украины. В результате непредвзятого рассмотрения поданной жалобы в порядке, установленном действующим законодательством Украины, доначисленные обязательства уменьшились вдвое – до 3,5 млрд грн", - сказано в сообщении.



Впоследствии "АрселорМиттал Кривой Рог" обратился в суд. В данный момент открыто два судебных дела, производство по которым не окончено. "При этом статья 212 Уголовного кодекса Украины, которая фигурирует в судебном решении, предусматривает уклонение от уплаты налогов при уже установленном судом обязательстве их уплатить. До вступления в законную силу судебного решения, налоговые доначисления считаются несогласованными, и предприятие не обязано их уплачивать. Это – нормы действующего законодательства Украины, с которыми должны быть хорошо знакомы представители правоохранительных органов. Подчеркиваем, что факт отмены части доначислений в установленном законом административном порядке не может рассматриваться как преступление", - сказано в заявлении.



По результатам проверки Офиса крупных налогоплательщиков одно из самых больших доначислений "АрселорМиттал Кривой Рог" получил в отношении рентной платы за недропользование. "Вывод налоговых инспекторов основывался на якобы неправильном определении предприятием объекта рентной платы. При этом вышестоящий налоговый орган поддержал аргументацию компании. Более того, аналогичной позиции придерживается и судебная практика по схожей категории дел. В частности, суды разных инстанций в своих решениях указывали, что объектом рентной платы является минеральное сырье – железная руда. Для примера, соответствующие решения были вынесены в пользу основных промышленных предприятий Кривого Рога: ПАО "ЮГОК", ПАО "ИнГОК", ПАО "ЦГОК", ПАО "СевГОК". Таким образом, применяемая методика расчета рентной платы в "АрселорМиттал Кривой Рог" является обоснованной", - добавили на предприятии.



В пресс-службе подчеркнули, что "АрселорМиттал Кривой Рог" является одним из крупнейших в Украине налогоплательщиков. В 2015-2019 гг. предприятие уплатило в бюджеты всех уровней более 40 млрд грн налогов и сборов, в том числе 1,8 млрд грн - рентная плата за добычу железной руды и 2,1 млрд грн - налог (плата) за землю. Общая сумма уплаченных налогов и сборов за 9 месяцев 2020 года составила 4,8 млрд грн.



"Предприятие систематически уплачивает все налоги и сборы в полном объеме, как предусмотрено действующим законодательством, а параллельно, даже в самые кризисные для отрасли периоды, инвестирует в развитие производства и эко-модернизацию. Поэтому необоснованные обвинения относительно возможного занижения сумм уплаченных налогов вызывают у нас существенное беспокойство и свидетельствуют о давлении на иностранного инвестора, что явно не способствует улучшению инвестиционной привлекательности Украины", - подытожили в АМКР.



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