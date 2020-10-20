Бангладешская BSRM Steel решила построить новый прокатный завод Бангладешская металлургическая компания BSRM Steel приняла решение о строительстве нового прокатного завода. Производственная мощность нового предприятия составит 500 тыс. т катанки в год. Ввод его в строй предварительно намечен на первую половину 2023 г. Стоимость проекта составит порядка 82,6 млн долл.



В настоящее время BSRM Steel может ежегодно выплавлять до 2 млн т заготовки и выпускать до 1,6 млн т сортового проката.



По официальным данным, в 2018 г. видимое потребление стальной продукции в Бангладеше составило около 7 млн т, а совокупные мощности местной металлургической промышленности — 8,58 млн т в год. Но с тех пор данные показатели должны были существенно вырасти. В стране реализуются широкомасштабные государственные программы инфраструктурного строительства. Их доля в национальном потреблении стали оценивается в 35-40%.



В третьем квартале текущего года бангладешская компания GPH Ispat приступила к запуску своего нового металлургического завода производительностью 840 тыс. т заготовки и 600 тыс. т катанки и фасонного проката в год. Его строительство обошлось более чем в 280 млн долл.



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