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В сентябре Интерпайп увеличил производство труб на 1,5%

20.10.20 10:36
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В сентябре 2020 года по сравнению с августом трубно-колесный холдинг "Интерпайп" увеличил производство труб на 1,5% до 41,4 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

В сентябре производство стали увеличилось на 1,2% до 64,7 тыс. тонн, при этом производство железнодорожной продукции увеличилось на 10,9% до 15,7 тыс. тонн.

В январе-сентябре 2020 года производство труб сократилось на 26,6% до 349,7 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство стали сократилось на 17,6% до 578,5 тыс. тонн, производство железнодорожной продукции сократилось на 4,5% до 145,7 тыс. тонн.

Продажи труб в январе-сентябре сократились на 24,1% до 359,1 тыс. тонн, продажи железнодорожной продукции - на 3% до 147,2 тыс. тонн.

В январе-сентябре доля продаж труб в Украине составила 19%, в Европу -29%, в Америку - 11%, в страны Ближнего Востока и Северной Африки - 26%, в страны СНГ - 12%, при этом доля продаж железнодорожной продукции в Украине составила 14%, в Европу -35%, в Америку - 2%, в страны Ближнего Востока и Северной Африки - 5%, в страны СНГ - 43%.

МинПром

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