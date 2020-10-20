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Норникель уплатил несколько сотен тысяч рублей штрафов за разлив топлива в Норильске

20.10.20 10:15 , Интерфакс
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"Норникель" уплатил в общей сложности несколько сотен тысяч рублей в качестве штрафов за разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщила  глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она уточнила, что это штрафы, а не компенсация ущерба, и призвала не путать разные выплаты.

На вопрос, как Росприроднадзор определил ущерб в 148 млрд рублей, С.Радионова ответила, что "годовые дивиденды "Норникеля" в два раза больше, чем та сумма ущерба, не штрафа, а ущерба".

"Ежегодные дивиденды, ежегодные. Поэтому до разорения любого из акционеров этой компании, к чему мы никогда не стремимся... Наша задача - богатая и сильная промышленность в России с учетом интересов граждан", - отметила она.

"Мы считали по методике: есть цифра - 21 000 тонн нефтепродуктов, эшелоны нефтепродуктов вылились в арктическую зону, и от этого идет расчет ущерба. Все про них знают, и НТЭК (компания-оператор ТЭЦ-3. - ИФ.), и общественники. И, что интересно, когда шла активная ликвидация этого чрезвычайного события, все говорили: "Если бы это было в другом месте, да там бы компания разорилась". И это говорили и промышленники сами. "Вы не представляете, какой бы штраф, какое бы наказание было бы в любом другом месте", - говорили они. И когда цифра прозвучала, все на секунду замерли. Не могу назвать конкретные организации, но часть тех защитников, условно, экологии, которые выступали и говорили, что сейчас государство все спустит на тормозах, в день объявления ущерба просто отказалась от комментариев. Честно вам скажу, мы просто позвонили им и сказали: "Ну как вам, что вы считаете?" Они просто отказались от комментариев. Так что - вы действительно так считали, когда говорили за месяц или полтора до этого? Или вдруг прозвучавшая цифра стала неожиданностью, ведь ее многие называли", - сказал С.Радионова.

На вопрос, стала ли сумма ущерба "Норникелю" "предупреждением остальным, что шутейные штрафы кончились", глава Росприроднадзора ответила, что надеется, что этот штраф заставит многих пересмотреть подход. Она назвала задачей ведомств не сбор компенсаций, а предотвращение подобных аварий в дальнейшем.

"И каждый должен посчитать, что выгоднее - вложиться в производство сейчас или разговаривать с нами в суде потом", - считает С.Радионова.

Ранее Ростехнадзор сообщил, что сроки расследования причин аварии на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") продлены до 30 октября. Ростехнадзор рассматривает четыре версии причин аварии. Это, в частности, недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент; нарушение при выполнении строительно-монтажных работ, приведшее к некачественному выполнению свайного фундамента; климатическое воздействие и нарушение требований безопасности.

29 мая на территории ТЭЦ-3 из-за проседания фундамента разгерметизировался резервуар с соляркой, и наружу вылилось около 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в 147,8 млрд рублей, "Норникель" - в 21,4 млрд рублей.

МинПром

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