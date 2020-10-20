РФ сократила импорт черных металлов на треть В январе-августе 2020 года на территорию РФ было ввезено 3,427 млн. тонн чёрных металлов (72 группа ТН ВЭД ЕАЭС). Снижение объёмов в годовом соотношении — 32,8%. В течение августа показатели уменьшились к предыдущему месяцу на 7,1% до 0,441 млн. тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы.



Импорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома (группа 72 кроме 7201-7204 ТН ВЭД ЕАЭС) составил за 8 месяцев 2,978 млн. тонн, что на 27% меньше результатов аналогичного периода 2019 года. За август объёмы сократились на 11,3% до 0,397 млн. тонн.



Импорт стальных труб (7304-7306 ТН ВЭД ЕАЭС) достиг за январь-август 2020 года уровня в 0,291 млн. тонн или 39,7% от объёма аналогичного периода 2019 года. В августе на территорию РФ было ввезено 0,031 млн. тонн данной продукции, что меньше итога июля на 15%.



"Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе-августе 2020 года составил 7% (в январе-августе 2019 года – 7,6%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,2% (в январе-августе 2019 года – 6,4%), из стран СНГ – 13,5% (17,2%). Стоимостный объём данной товарной отрасли снизился в годовом исчислении на 15,6%, а физический – на 28,9%. Поставки чёрных металлов и изделий из них сократились на 32,3%, в том числе труб – на 60,3%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 19,3%, металлоконструкций из чёрных металлов – на 8,7%", - сообщают в ФТС.



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