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ОПЕК+ присматривается к развитию ситуации с коронавирусом

20.10.20 09:03
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ОПЕК+ не стала давать четкого сигнала рынку, будет ли картель откладывать намеченное на январь повышение добычи нефти из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом, пишет газета "Коммерсант".

Министерский комитет ОПЕК+ по итогам онлайн-конференции 19 октября не стал давать рекомендаций по пересмотру добычных квот с 2021 года. В январе общая добыча ОПЕК+, согласно текущим договоренностям, должна увеличиться на 2 млн баррелей в сутки. Однако на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом и роста добычи в Ливии участники рынка ожидали, что страны ОПЕК+ могут сдвинуть срок наращивания добычи или по крайней мере намекнут на такую возможность.

В итоговом коммюнике участники соглашения действительно признали риски ухудшения спроса на нефть в связи с новыми карантинными ограничениями. Однако очевидных сигналов о том, готова ли ОПЕК+ пересмотреть график смягчения квот, не последовало. Предполагается, что ясность относительно дальнейших действий ОПЕК+ появится в ходе следующей встречи министров 16–17 ноября.

Отсутствие рекомендаций может объясняться и тем, что основные участники соглашения — Россия и Саудовская Аравия — до сих пор не достигли единой позиции по этому вопросу.

РФ всегда настаивала на повышении квот по согласованному в апреле 2020 года графику, тогда как Саудовская Аравия призывает активнее реагировать на возможные риски. На прошлой неделе президент Владимир Путин и наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман дважды провели телефонные переговоры. 19 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицал наличие «разногласий», назвав участившиеся контакты двух стран «взаимодействием» по стабилизации рынка.

МинПром

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