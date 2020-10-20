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Glencore делает ставку на медь, никель и кобальт

20.10.20 08:06 , Металлоснабжение с сбыт
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Зарегистрированная в Швейцарии горнодобывающая и торговая компания Glencore будет постепенно сокращать добычу энергетического угля, крупнейшим экспортером которого она в настоящее время является. Вместо этого она будет увеличивать инвестиции в такие металлы как медь, никель и кобальт, использование которых в ближайшие годы будет увеличиваться высокими темпами вследствие расширения производства электромобилей. Об этом заявил генеральный директор Glencore Айвен Глазенберг.

По его словам, в 2025 г. в мире будет произведено 11 млн. электромобилей. Для этого потребуется нарастить выпуск кобальта на 75 тыс. т и никеля на 350 тыс. т. Если же учитывать еще и использование никеля в устройствах по «хранению» электроэнергии, спрос на этот металл к 2030 г.ю может прибавить более чем на 500 тыс. т в год.

В настоящее время Glencore ведет переговоры о долгосрочных поставках никеля и кобальта автомобильным корпорациям, выпускающим электромобили. В частности, компания подписала соглашения о поставках кобальта для BMW и Tesla.

В 2019 г. Glencore получила 46 тыс. т кобальта, что составило 31% глобального производства, и 121 тыс. т никеля. Кроме того, она продала через свои торговые структуры около 60 тыс. т никеля сторонних поставщиков.

Интерес Glencore к никелю во многом обусловлен тем, что многие специалисты прогнозируют дефицит этого металла на мировом рынке с 2023 г. и рост цен на него. По прогнозам Айвена Глазенберга, к 2040 г. глобальное потребление никеля может удвоиться по сравнению с 2019 г. и достигнуть около 4,8 млн. т в год.

Тем временем, по оценкам GlobalData, в 2020 г. мировое производство никеля может сократиться на 7,3% по сравнению с прошлым годом до 2,19 млн. т. Компания, в частности, прогнозирует падение добычи на 15%, до 680 тыс. т в пересчете на чистый металл, в Индонезии вследствие запрета на экспорт сырья и на 9,3%, до 293,4 тыс. т, на Филиппинах, где работа добывающих предприятий была нарушена из-за эпидемии коронавируса. Это т спад лишь частично будет компенсировать ростом производства в Бразилии и Новой Каледонии.

По прогнозу GlobalData, к 2024 г. мировое производство никеля достигнет 2,64 млн. т, прибавляя в 2021-2024 гг., в среднем, по 4,2% в год. Основной рост придется на Индонезию, Австралию, Филиппины и Канаду. С 2021 по 2024 г. производство в этих четырех странах увеличится от 1,42 млн. до 1,64 млн. т в год.

МинПром

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