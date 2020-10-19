Укрзализныця должна использовать потенциал по реализации лома – ЕБА По оценкам ЕБА, "Укрзализныця" потенциально может реализовывать около 300 тыс. тонн металлолома в год и получать дополнительный годовой доход в сумме 1-1,5 млрд грн, но пока этот потенциал не используется полностью. Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации.



По словам экспертов ассоциации, слишком медленными темпами проходит переработка вагонов, списанных на металлолом и исключенных из автоматизированного банка данных парка грузовых вагонов.



"Сейчас темпы утилизации составляют 100-400 вагонов в месяц, что не соответствует потребностям рынка, ведь оптимальное количество переработки может составлять 800-1000 вагонов в месяц", - говорится в сообщении.



В ЕБА отметили, что металлолом - дефицитное сырье для металлургической отрасли Украины, и, учитывая то, что УЗ является одним из крупнейших образователей металлолома, неэффективный и непредсказуемый процесс его реализации может привести к увеличению дефицита на рынке металлолома.



"Компании обеспокоены тем, что из-за невыполнения "Укрзализныцей" планов по реализации металлолома в 2020 году компания недополучит значительный объем средств, необходимых для развития и осуществления инвестиционных программ.



К тому же, из-за низких темпов утилизации металлолома собственными силами, "Укрзализныця" тратит дополнительные средства на его хранение и охрану, а сам он под действием коррозии и других внешних факторов теряет свою ценность", - заявила менеджер Комитета по логистике Европейской бизнес-ассоциации Дарья Сичкар.



Эксперты ЕБА считают, что ускорение темпов переработки металлолома УЗ может проходить путем его продажи специализированным металлургическим предприятиям для дальнейшей переработки или путем привлечения подрядных предприятий для переработки такого металлолома на территории "Укрзализныци".



Бизнес обратился к премьеру с просьбой содействовать решению проблемных вопросов реализации и переработки металлолома УЗ и, в частности, дать поручение "Укрзализныце" и Мининфраструктуры по ускорению темпов реализации металлолома



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



